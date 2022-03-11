У Сєвєродонецьку СБУ затримала коригувальників російської артилерії
У Сєвєродонецьку Луганської області Служба безпеки України затримала коригувальників російської артилерії; вони допомагали ворогу обстрілювати місто.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Зазначають, що СБУ схопила навідників російської артилерії, які допомагали ворогові обстрілювати місто. Один із них діяв за дорученням бойовика на прізвисько "Ілля", який зараз воює проти ЗСУ у складі 2 армійського корпусу військ РФ
Коригувальник ходив вулицями Сєвєродонецька, фіксував розміщення техніки та українських військовослужбовців і передавав ворогу. Згодом у ці райони міста летіли російські снаряди.
Ще один місцевий чоловік, як встановили оперативники СБУ, готувався передати ворогові розвідувальні дані (його діями керував також бойовик "Ілля"). Зловмисника було своєчасно затримано.
- Раніше також повідомляли, що правоохоронці затримали навідника російських окупантів у Харкові.
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