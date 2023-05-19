Про це пише Gov.UK.

У рамках співпраці між Департаментом освіти та проєктом Eden понад 200 тисяч пакетів насіння буде надіслано до шкіл, а також буде засаджено 40 гектарів нових ділянок з польовими квітами по всій Англії для підтримки запилювачів.

Якщо висадити їх разом, то це створить приблизно 40 польових квіткових лугів розміром з поле для регбі, що є невеликим, але важливим кроком на шляху до збільшення біорізноманіття.

"Надзвичайно важливо, щоб ми поповнювали наше біорізноманіття по всій Великобританії - і навіть маленькі кроки можуть змінити ситуацію", - сказав директор з розвитку проєкту Eden Ден Джеймс.

Зазначається, що проєкт фінансується урядом з метою заохочення дітей досліджувати шкільні зелені насадження, збільшуючи біорізноманіття та роблячи їх кращими місцями для роботи та навчання. Проєкт також спрямований на підтримку фізичного та психічного здоров'я дітей, заохочуючи їх проводити більше часу на свіжому повітрі та взаємодіяти з природою.

Крім цього, міністерство освіти також замовило серію планів уроків та інших матеріалів для початкових і середніх шкіл, які пояснюють значення цього історичного моменту - коронації Чарльза III.

"Благодійна організація Living Paintings також розробила набір тактильних та аудіоресурсів, які дозволять незрячим дітям дізнатися про коронацію, а проєкт Eden створив безкоштовні уроки для шкіл і родин, щоб навчитися зробити екодекорації для своїх святкувань коронації Чарльза III, використовуючи природні об’єкти, знайдені в навколишніх зелених насадженнях", - йдеться у повідомлені.