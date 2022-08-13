У Шотландії використають ще один круїзний лайнер для розміщення українських біженців

Про це пише Glasgow Live.

Видання повідомляє, що судно MS Ambition забезпечить проживання до 1750 людей, які шукають притулку з України. Очікується, що лайнер буде повністю готовий до вересня та матиме той самий рівень зручностей, що й перше судно Victoria, яке пришвартовано поблизу Единбурга.

Уряд Шотландії повідомив, що 10 556 переміщених українців прибули до Шотландії через схему спонсорства з початку російського вторгнення. Програму було призупинено в липні, оскільки уряд Шотландії намагався знайти відповідні будинки для всіх українців, які їх потребували.

"Ми наближаємося до використання можливостей тимчасового розміщення, яке зараз доступне, особливо в центральній частині. Хоча такі райони, як Глазго та Единбург, більш знайомі українцям, ми заохочуємо всіх, хто прибуває сюди, розглянути інші райони Шотландії, особливо тому, що ми бачимо, що видається більше віз",- міністр з особливої ​​відповідальності у справах біженців з України Ніл Грей.

Загальна кількість українців, яким пропонують місце в Шотландії за схемою та програмою уряду Великої Британії Homes for Ukraine, становить понад 13 000.

11 липня Уряд Шотландії на 3 місяці призупинив програму підтримки українських біженців через брак житла.

28 липня Шотландія почала приймати українських біженців на круїзному лайнері, що пришвартувався біля Единбурга.

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