У Шрі-Ланці протестувальники вдерлися до резиденції президента
9 липня тисячі протестувальників у Коломбо, столиці Шрі-Ланки, прорвали поліцейські барикади та штурмували офіційну резиденцію президента Готабаї Раджапакси
Про це інформує видавництво Indian Express Limited.
У Шрі-Ланці протестувальники почали штурмувати резиденцію Готабаї Раджапакси після того, як з’явилася інформація про втечу президента з дому.
"Острів з населенням 22 мільйони людей бореться з гострою нестачею іноземної валюти, яка обмежила імпорт основних палива, продуктів харчування та ліків, що занурило його в найгіршу фінансову кризу за сім десятиліть. Тисячі людей кинулися в урядовий район Коломбо, вигукуючи гасла проти президента та розібравши кілька поліцейських барикад, щоб дістатися до будинку Раджапакси. Поліція стріляла в повітря, але не змогла зупинити розлючений натовп, який оточив резиденцію президента", - йдеться в повідомленні.
Мітингувальники зайшли до Секретаріату Президента. Також є відео як ті купаються в басейні біля будинку Готабаї Раджапакси.
Прем'єр-міністр Раніл Вікремесінгхе скликав екстрену зустріч лідерів партії для обговорення ситуації.
- Економісти прогнозують "доміно дефолтів" у світі. Першою банкрутство оголосила Шрі-Ланка, обтяжена великими витратами на їжу та паливо, що викликали масові протести. Слідом увійшла в дефолт Росія, внаслідок накладених Заходом санкцій через вторгнення в Україну. Тепер увага зосереджена на Сальвадорі, Гані, Єгипті, Тунісі та Пакистані.
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