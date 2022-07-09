Про це інформує видавництво Indian Express Limited.

У Шрі-Ланці протестувальники почали штурмувати резиденцію Готабаї Раджапакси після того, як з’явилася інформація про втечу президента з дому.

"Острів з населенням 22 мільйони людей бореться з гострою нестачею іноземної валюти, яка обмежила імпорт основних палива, продуктів харчування та ліків, що занурило його в найгіршу фінансову кризу за сім десятиліть. Тисячі людей кинулися в урядовий район Коломбо, вигукуючи гасла проти президента та розібравши кілька поліцейських барикад, щоб дістатися до будинку Раджапакси. Поліція стріляла в повітря, але не змогла зупинити розлючений натовп, який оточив резиденцію президента", - йдеться в повідомленні.

Десятки тисяч протестувальників зламали поліцейські бар'єри, які блокували Будинок президента, де Раджапакса проживав з кінця березня, коли по всьому острову вирували протести з вимогами його відставки. Під час сутичок щонайменше семеро осіб, у тому числі двоє поліцейських, отримали поранення та були госпіталізовані в лікарню. Правоохоронці застосували сльозогінний газ на двох під’їзних дорогах до резиденції, але це не зупинило протестувальників.

Мітингувальники зайшли до Секретаріату Президента. Також є відео як ті купаються в басейні біля будинку Готабаї Раджапакси.

Прем'єр-міністр Раніл Вікремесінгхе скликав екстрену зустріч лідерів партії для обговорення ситуації.

Економісти прогнозують "доміно дефолтів" у світі. Першою банкрутство оголосила Шрі-Ланка, обтяжена великими витратами на їжу та паливо, що викликали масові протести. Слідом увійшла в дефолт Росія, внаслідок накладених Заходом санкцій через вторгнення в Україну. Тепер увага зосереджена на Сальвадорі, Гані, Єгипті, Тунісі та Пакистані.

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