У Швеції на нафтопереробному заводі затримали жінку, підозрювану в корпоративному шпигунстві, - ЗМІ

Про це інформує TV4 Nyheterna.

Зазначають, що затримання відбулося вдень у четвер, 13 квітня. Воно було оточене високою секретністю.

Поліція відмовилася детально розповідати про цю справу. Проте за інформацією телеканалу, затриманою виявилася жінка, імовірно, громадянка Росії. Її затримали заводі Preemraff на Хісінген в Гетеборзі й заарештували за підозрою у корпоративному шпигунстві. Окружний прокурор Гетеборга Джеймс фон Рейс, який веде розслідування, своєю чергою підтвердив, що 13 квітня заарештували одну людину за підозрою у шпигунстві.

TV4 Nyheterna пише, що спершу підозру у шпигунстві розслідуватиме звичайна поліція. Вона повинна проінформувати про це поліцію безпеки.

"Ми знаємо про це, але це справа поліції, тому ви повинні звернутися туди", - заявив прессекретар поліції безпеки Габріель Вернстендт.

Телеканал зазначає, що кількох людей доставили на допит. У різних місцях також провели декілька обшуків.

"Наразі розслідування знаходиться на ранній стадії, і, посилаючись на конфіденційність попереднього слідства, ми не можемо нічого сказати", - сказала прессекретарка Західного регіону Кароліна Карлссон.

Нафтопереробний завод Preemraff водночас стверджує, що підозрювана працювала на їхньому підприємстві. За їхніми словами, поліція вже провела там обшук.

"Ми можемо підтвердити, що на нашому нафтопереробному заводі в Гетеборзі проводилася поліцейська операція. Людина, про яку йде мова, працює на одного з наших субпідрядників", - повідомив пресменеджер Preemraff Дані Бактег.