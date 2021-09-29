У Швеції скасували більшість карантинних обмежень
Швеція зняла більшість обмежень щодо COVID-19
Про це повідомляє ЄП.
Обмеження тепер не поширюються на бари і ресторани. Раніше гості могли тримати відстань не менше метра до інших груп гостей. Не дозволялись групи більше восьми осіб у приміщенні.
Скасовуються обмеження щодо проведення заходів. Раніше на закритих заходах дозволялося не більше 300 учасників, а на відкритих - не більше 3 тис. людей відвідувачів.
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Інші обмеження включали максимум 50 осіб на приватні заходи в орендованих приміщеннях. Тепер ці обмеження скасовані і можна проводити концерти, футбольні матчі та інші заходи.
Також скасовується більшість рекомендацій для населення, в тому числі щодо можливості працювати з дому і дотримуватися дистанці.
Агентство охорони здоров'я порадило роботодавцям впроваджувати повернення до офісів поступово. Якщо у працівника є симптоми, він повинен працювати вдома.Нещеплені повинні триматися на відстані від людей, що не входять до їхнього найближчого оточення. Влада заявляла, що це означає, що нещеплені дорослі тепер повинні уникати ресторанів, нічних клубів і масових заходів.
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