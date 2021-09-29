У Швеції скасували більшість карантинних обмежень

Про це повідомляє ЄП.



Обмеження тепер не поширюються на бари і ресторани. Раніше гості могли тримати відстань не менше метра до інших груп гостей. Не дозволялись групи більше восьми осіб у приміщенні.

Скасовуються обмеження щодо проведення заходів. Раніше на закритих заходах дозволялося не більше 300 учасників, а на відкритих - не більше 3 тис. людей відвідувачів.



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Інші обмеження включали максимум 50 осіб на приватні заходи в орендованих приміщеннях. Тепер ці обмеження скасовані і можна проводити концерти, футбольні матчі та інші заходи.

Також скасовується більшість рекомендацій для населення, в тому числі щодо можливості працювати з дому і дотримуватися дистанці.

Агентство охорони здоров'я порадило роботодавцям впроваджувати повернення до офісів поступово. Якщо у працівника є симптоми, він повинен працювати вдома.

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Нещеплені повинні триматися на відстані від людей, що не входять до їхнього найближчого оточення. Влада заявляла, що це означає, що нещеплені дорослі тепер повинні уникати ресторанів, нічних клубів і масових заходів.