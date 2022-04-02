У Швейцарії 10 тисяч людей вийшли на акцію проти війни в Україні
2 квітня у столиці Швейцарії Берні 10 тисяч людей пройшлись містом з українськими прапорами та плакатами із закликами проти війни
Про це повідомляє The Local.
Бенуа Гайяр - представник профспілки, яка виступила співорганізатором маршу, сказав, що той факт, що "10 000 людей пережили холод" показує, що "ця війна нікого не залишила байдужим".
За словами організаторів, демонстрація була спрямована на те, щоб підштовхнути Швейцарію до активної участі в зусиллях щодо припинення вогню та повного виведення російських військ.
Демонстранти також вимагали більшої підтримки українських біженців та подальших санкцій проти Росії, зокрема зменшення залежності від російської нафти та газу.
"Мир зараз, без газу, без війни", — було написано на одному великому банері, а жінка підняла табличку із зображенням Путіна з червоним відбитком руки на обличчі з вимогою "Припиніть торгівлю з терористами".
- Біженці з України, приїхавши до Швейцарії, мають зареєструватися в одному з Федеральних центрів упродовж 90 днів після прибуття. Згодом українцям надають посвідчення S. Що означає статус захищеної особи S, пояснюємо у статті.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.68
-
EUR
Купівля 32.36Продаж 32.9
- Актуальне
- Важливе