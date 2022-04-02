У Швейцарії 10 тисяч людей вийшли на акцію проти війни в Україні

Про це повідомляє The Local.



Бенуа Гайяр - представник профспілки, яка виступила співорганізатором маршу, сказав, що той факт, що "10 000 людей пережили холод" показує, що "ця війна нікого не залишила байдужим".



За словами організаторів, демонстрація була спрямована на те, щоб підштовхнути Швейцарію до активної участі в зусиллях щодо припинення вогню та повного виведення російських військ.



Демонстранти також вимагали більшої підтримки українських біженців та подальших санкцій проти Росії, зокрема зменшення залежності від російської нафти та газу.



"Мир зараз, без газу, без війни", — було написано на одному великому банері, а жінка підняла табличку із зображенням Путіна з червоним відбитком руки на обличчі з вимогою "Припиніть торгівлю з терористами".







Біженці з України, приїхавши до Швейцарії, мають зареєструватися в одному з Федеральних центрів упродовж 90 днів після прибуття. Згодом українцям надають посвідчення S. Що означає статус захищеної особи S, пояснюємо у статті.