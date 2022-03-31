Можливість працювати, медична допомога та страхування. Що варто знати українським біженцям, які приїжджають до Швейцарії

Дані опублікувало швейцарське видання Beobachter.



Статус захищеної особи S означає, що ви маєте право на житло, соціальну допомогу та медичне обслуговування. Можна влаштуватися на роботу та працювати у Швейцарії, а діти мають можливість ходити до школи.



Як довго дозволено перебувати у країні?



Посвідчення S є дійсним впродовж одного року і може бути продовжено. Якщо Федеральна рада не скасувала статус захищеної особи S протягом п'яти років, можна отримати дозвіл на проживання (Посвідчення B).



Чи можна взяти з собою домашніх тварин?

Ви можете взяти з собою у Швейцарію собак та кішок. На сайті Федерального відомства є реєстраційна форма англійською, українською та російською мовами. Цей дозвіл не стосується свійської птиці, копитних та парнокопитних тварин. Їх не можна ввозити до Швейцарії через високий ризик поширення захворювань.



Чи можна жити у Швейцарії та виїжджати за кордон?

Можете виїхати за кордон, не запитуючи дозволу на виїзд, а потім повернутися до Швейцарії. Але слід пам'ятати, що можна втратити свій статус захищеної особи у разі тривалого чи багаторазового перебування в Україні.



Куди можна звернутись за допомогою?



Ви можете отримати консультацію у федеральних центрах для біженців. Сайт SEM дасть відповіді на запитання, надіслані за адресою [email protected] і за телефоном 058 465 99 11. Загальну інформацію також можна отримати в таких організаціях: Швейцарська допомога біженцям, Допомога біженцям в Швейцарії Карітас.



Як здійснюється медичне страхування у Швейцарії?

Щойно ви зареєструвалися у федеральному центрі для біженців і подали там заяву про надання статусу захищеної особи S, ви будете зареєстровані у системі обов'язкового медичного страхування. Лікарняні каси зобов'язані включити вас до програми обов'язкового страхування. Працюючі особи автоматично застраховані від нещасних випадків. Непрацюючі особи можуть застрахувати себе від нещасних випадків через фонд медичного страхування. Ті, хто не має грошей, можуть звернутися за соціальною допомогою для сплати страхових внесків.



Чи забезпечується фінансова підтримка?

Так. Особа зі статусом захищеної особи S отримує соціальну допомогу. Вона оплачується місцевим муніципалітетом. Відповідальні органи називаються так: "Sozialamt" (Управління соціального забезпечення), "Soziale Dienste" (Соціальні служби), "Sozialdienst" (Соціальна служба) тощо.



Чи можна бути індивідуальним підприємцем у Швейцарії?

Статус S дозволяє працювати у будь-якій точці Швейцарії самозайнятим чи найманим працівником.



Чи можна відкрити банківський рахунок у Швейцарії?

Ви маєте можливість відкрити рахунок. Postfinance (дочірня компанія швейцарської пошти з надання банківських послуг) навіть має це робити. Відповідно до закону вона зобов'язана надавати основні послуги. Це означає, що всі приватні особи, які мають документи, що посвідчують особу, можуть відкрити там рахунок незалежно від того, як довго знаходиться у Швейцарії Це можливо й у інших банках. Найкраще запитати про це особисто у відділенні банку.

Щоб відкрити рахунок, зазвичай потрібно: закордонний паспорт, посвідчення S або повністю заповнена копія відповідної заяви, адреса проживання в Швейцарії та номер мобільного телефону або адреса електронної пошти. У деяких випадках потрібне чинне підтвердження працевлаштування.



Чи можуть діти відвідувати школу у Швейцарії?

Так. Для дитини також можуть запропонувати курси німецької мови. Тому із зарахуванням до школи, можливо, доведеться зачекати. Відвідування школи є обов'язковим та безкоштовним для всіх дітей, які залишаються у Швейцарії на тривалий термін. Інформацію про відвідування школи можна отримати у муніципалітеті за місцем проживання.



Як можна підтримувати зв'язок із сім'єю в Україні?

Різні телекомунікаційні компанії пропонують знижки чи навіть безкоштовні пропозиції для біженців. Найкраще звертатися безпосередньо до постачальників послуг.

Нагадаємо, 25 березня уряд Швейцарії скасував обов'язковий карантин для домашніх тварин, які приїжджають з українськими біженцями.

Також Швейцарія заморозила російські активи на $6 млрд.

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