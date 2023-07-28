Про це інформує BBC.

Тіло знайшли альпіністи, які перетинали льодовик Теодул над Церматтом. Вони помітили альпіністське знаряддя і похідний черевик, які стирчали з-під льоду.

Аналіз ДНК показав, що тіло належить німецькому альпіністу, який зник 37 років тому. Під час масштабної пошуково-рятувальної операції у 1986 році 38-річного альпініста, який зник під час походу, так і не знайшли.

Зазначається, що альпійські льодовики особливо чутливі до глобального потепління. Через це, майже щоліта внаслідок танення там виявляють "когось або щось, загублене десятиліттями". Зокрема, торік на льодовику Алеч знайшли уламки літака, що розбився у 1968 році.

У 2015 році на краю льодовика Маттергорн виявили тіла двох японських альпіністів, які зникли безвісти під час сніжної бурі в 1970 році.