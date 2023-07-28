У Швейцарії знайшли тіло альпініста, який зник безвісти 37 років тому
Поблизу швейцарської гори Матергорн внаслідок танення льодовика знайшли останки тіла німецького альпініста, який вважався зниклим безвісти з 1986 року
Про це інформує BBC.
Тіло знайшли альпіністи, які перетинали льодовик Теодул над Церматтом. Вони помітили альпіністське знаряддя і похідний черевик, які стирчали з-під льоду.
Аналіз ДНК показав, що тіло належить німецькому альпіністу, який зник 37 років тому. Під час масштабної пошуково-рятувальної операції у 1986 році 38-річного альпініста, який зник під час походу, так і не знайшли.
Зазначається, що альпійські льодовики особливо чутливі до глобального потепління. Через це, майже щоліта внаслідок танення там виявляють "когось або щось, загублене десятиліттями". Зокрема, торік на льодовику Алеч знайшли уламки літака, що розбився у 1968 році.
У 2015 році на краю льодовика Маттергорн виявили тіла двох японських альпіністів, які зникли безвісти під час сніжної бурі в 1970 році.
- 9 квітня у французьких Альпах на льодовику Армансетт зійшла лавина. Щонайменше чотири людини загинуло, є пораненні та зниклі безвісти.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.08
Купівля 37.08Продаж 37.84
-
EUR
Купівля 41.03Продаж 42.01
- Актуальне
- Важливе