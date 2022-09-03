У Siemens Energy заявили, що витік мастила "не є технічною причиною", через яку РФ повністю призупинила Північний потік

Про це повідомив німецький виробник турбін для газопроводу "Північний потік" Siemens Energy.

"Як виробник турбін, ми можемо лише заявити, що такий висновок не є технічною причиною для припинення роботи", - йдеться в заяві.



За словами експертів Siemens, такі витоки зазвичай не впливають на роботу турбіни і можуть бути загерметизовані на місці.

Раніше Газпром заявив, що не відновить потік по трубопроводу, оскільки співробітники виявили витік мастила.

1 вересня міністр економіки та віцеканцлер ФРН Роберт Габек заявив, що Німеччина не розраховує взимку на газ з "Північного потоку".

2 вересня Росія повністю припинила постачання газу через "Північний потік" нібито через несправність.

Газпром припинив постачання в Європу через трубопровід "Північний потік" на три дні, починаючи з 31 серпня. У Європі зростають очікування, що ці постачання будуть використані як спосіб тиснути на ЄС через санкції.

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