У Siemens Energy заявили, що витік мастила "не є технічною причиною", через яку РФ повністю призупинила Північний потік
Витік нафти "не є технічною причиною", яка виправдовувала б припинення постачання газу з РФ до решти Європи
Про це повідомив німецький виробник турбін для газопроводу "Північний потік" Siemens Energy.
"Як виробник турбін, ми можемо лише заявити, що такий висновок не є технічною причиною для припинення роботи", - йдеться в заяві.
За словами експертів Siemens, такі витоки зазвичай не впливають на роботу турбіни і можуть бути загерметизовані на місці.
Раніше Газпром заявив, що не відновить потік по трубопроводу, оскільки співробітники виявили витік мастила.
- 1 вересня міністр економіки та віцеканцлер ФРН Роберт Габек заявив, що Німеччина не розраховує взимку на газ з "Північного потоку".
- 2 вересня Росія повністю припинила постачання газу через "Північний потік" нібито через несправність.
- Газпром припинив постачання в Європу через трубопровід "Північний потік" на три дні, починаючи з 31 серпня. У Європі зростають очікування, що ці постачання будуть використані як спосіб тиснути на ЄС через санкції.
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