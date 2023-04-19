Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 19 квітня.

"Противник продовжує використовувати цивільне населення тимчасово захоплених територій у власних цілях, прикриваючись “живим щитом”. Так, в місті Скадовськ Херсонської області, станом на 18 квітня, російські окупанти почали змушувати всіх колаборантів та тих хто співпрацює з ними підписати зобов’язання щодо заборони виїзду за межі району", - пише Генштаб.

Російські терористи продовжують обстрілювати Україну

Протягом доби росіяни завдали 3 ракетних та 37 авіаударів. Терористи використали 12 БПЛА типу “Шахед-136". 10 з них - збили сили ППО.

"РФ продовжує ігнорувати Міжнародне гуманітарне право, завдає ударів, здійснює обстріли не лише по позиціях наших військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - йдеться у зведенні.

За добу російський ворог здійснив 57 обстрілів з РСЗВ по позиціях ЗСУ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Росіяни обстріляли населені пункти:

Бояро-Лежачі, Іскрисківщина, Волфине, Катеринівка та Кіндратівка Сумської області,

Стрілеча, Огірцеве, Вовчанськ, Петропавлівка, Караїчне, Землянки, Одрадне, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне та Берестове на Харківщині,

Стельмахівка, Невське, Діброва, Кузьмине і Білогорівка Луганської області,

Іванівка, Верхньокам’янське, Федорівка, Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Предтечине, Костянтинівка, Дружківка, Олександро-Шультине, Біла Гора, Дружба, Залізне, Новокалинове, Авдіївку, Нетайлове, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Новоукраїнку, Времівка, Новопіль та Велику Новосілку на Донеччині,

Бурлацьке, Малинівка, Залізничне, Малі Щербаки та Кам’янське Запорізької області,

Херсон, Гаврилівка, Берислав, Весел та, Антонівка Херсонщини.

Безрезультатні атаки росіян на Авдіївку, Вугледар та Лиманському напрямку

"Противник, ціною великих втрат, продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби, на зазначених ділянках фронту, відбито понад 40 атак ворога. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку", - пишуть в ЗСУ.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Авдіївки, Водяного та Первомайського Донецької області, успіху не мав.

На Мар’їнському напрямку українські захисники відбили численні ворожі атаки в районах Мар’їнки та Побєди Донецької області. На Шахтарському напрямку ворог безрезультатно намагався наступати в районі Вугледара.

На Лиманському напрямку противник намагався покращити тактичне положення, вів безрезультативні наступальні дії в районі південної околиці населеного пункту Кремінна.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін.

Українська авіація завдала 7 ударів по районах зосередження окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки та 2 склади боєприпасів РФ.

На Луганщині росіяни перетворили будинок культури на військовий шпиталь

"В населеному пункті Кабичівка Луганської області отримано розпорядження російської окупаційної так званої “влади” щодо розгортання на території сільського будинку культури військового шпиталю для окупантів на 40 ліжкомісць. До новоствореного медичного закладу загарбників до кінця тижня планується прибуття російських військових лікарів", - розповіли в ЗСУ.