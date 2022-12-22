У Словаччині скасують безплатний проїзд для українських біженців з 2023 року

Про це повідомляє Єдина транспортна система Братиславського краю.

Зазначається, що з 1 січня 2023 року біженці з України більше не зможуть користуватись безплатним громадським транспортом Братислави - автобусами, електричками та тролейбусами.

Безплатний проїзд у транспорті буде лише в день отримання документів SlovakHelp або "Тимчасовий притулок" та протягом наступних чотирьох днів. Проїзні документи надаватимуться лише один раз.

Разом з тим безкоштовно користуватися громадським транспортом надалі зможуть учні до 18 років. Для цього необхідно мати підтвердження про тимчасовий притулок та документ щодо відвідування школи.



Також право не платити за проїзд зберігається за українцями на 60 днів з моменту отримання статусу тимчасового захисту, якщо їм треба буде їздити на чи з роботи. Для цього необхідно пред'явити ще підтвердження від роботодавця про трудовий договір.

27 жовтня ЗМІ повідомили, що у Польщі мають наміри змінити умови перебування українських біженців, тепер вони обов'язково повинні будуть мати номер PESEL. Крім того, з 2023 року біженцям з України треба буде платити за житло. Українці, які перебувають у Польщі понад 120 днів, платитимуть 50% загальної вартості (не більше 40 злотих на день), а хто проживає довше 180 днів – 75% (максимум 60 злотих на день).

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