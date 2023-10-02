У Смоленську внаслідок атаки дронів порушено процес виробництва ракет Х-59, – розвідка
Ударні дрони в неділю, 1 жовтня, атакували російський авіазавод у Смоленську, де виробляли ракети Х-59
Про це повідомили в Головному управління розвідки Міноборони України.
"1 жовтня 2023 року внаслідок удару по Смоленському авіаційному заводу порушено процес з виробництва ракет Х-59 різних модифікацій", – йдеться в повідомленні.
Згідно з підтвердженими даними розвідки, в ціль влучили три з чотирьох дронів. Вони завдали значних пошкоджень виробничим потужностям цього військового підприємства.
Ракета Х-59 (у модифікації Х-59МК2) класу "повітря – поверхня" з дальністю до 280 км ― одна з тих, якими російські повітряно-космічні сили найчастіше обстрілюють військові та цивільні об’єкти в Україні. Від застосування такої зброї найбільше страждають Чернігівська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька та Херсонська області.
- Уранці в неділю, 1 жовтня, Росія звинуватила Україну в обстрілі центрального ринку в Шебекіно Бєлгородської області, унаслідок якого начебто постраждали 3 людей. Також у РФ заявили про атаку дронів на Смоленську область і Краснодарський край, а в Сочі дрони влучили по стоянці російських вертольотів.
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