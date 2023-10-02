У Смоленську внаслідок атаки дронів порушено процес виробництва ракет Х-59, – розвідка

Про це повідомили в Головному управління розвідки Міноборони України.

"1 жовтня 2023 року внаслідок удару по Смоленському авіаційному заводу порушено процес з виробництва ракет Х-59 різних модифікацій", – йдеться в повідомленні.

Згідно з підтвердженими даними розвідки, в ціль влучили три з чотирьох дронів. Вони завдали значних пошкоджень виробничим потужностям цього військового підприємства.

Ракета Х-59 (у модифікації Х-59МК2) класу "повітря – поверхня" з дальністю до 280 км ― одна з тих, якими російські повітряно-космічні сили найчастіше обстрілюють військові та цивільні об’єкти в Україні. Від застосування такої зброї найбільше страждають Чернігівська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька та Херсонська області.