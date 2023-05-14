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У Сомалі ліквідували 44 бойовиків угруповання "Аш-Шабаб"

14 травня, 2023 неділя
09:52
Світ Сомалі

На півдні Сомалі у районі Алі-Футо національна армія країни за підтримки міжнародних партнерів ліквідувала 44 бойовиків угруповання "Аш-Шабаб"

Про це інформує Xinhua.

Під час військової операції також було поранено ще більше бойовиків, ніж ліквідовано.

Зазначають, що Сомалійська національна армія провела операцію в п'ятницю ввечері. Це сталося одразу після звіту від Національного агентства розвідки та безпеки про те, що бойовики угруповання "Аш-Шабаб" перегруповуються для планування нападів на жителів.

"Унаслідок операції було знищено опорні пункти терористів, де вони перегруповувалися та зберігали зброю під час спецоперації", - ідеться у звіті міністерства інформації, культури і туризму.

Також у ньому додаю, що уряд Сомалі планує вивести бойовиків "Аш-Шабаб" з їхніх схованок і південному регіоні та в інших районах країни.

  • 13 лютого армія США атакувала район зосередження бойовиків ісламістського угруповання "Аш-Шабааб" в Сомалі - 12 ісламістів було знищено.
Африка
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