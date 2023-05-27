Про це повідомляє AP.

Стало відомо, що окружний суддя Аміт Мехта засудив Джесіку Воткінс до восьми з половиною років ув’язнення, а Кеннета Харрельсона до чотирьох років.

Присяжні визнали Воткінс і Харрельсона винними, зокрема, в перешкоджанні визнанню конгресом перемоги президента Джо Байдена. Додається, що обидва підсудні були виправдані за звинуваченням у змові з метою підбурювання до заколоту.

Зазначається, що Воткінс просила вибачення за свої дії. Вона засудила насильство з боку учасників заворушень, які напали на представників поліції, а також визнала, що її присутність в Капітолії "ймовірно, певною мірою надихнула цих людей".

Харрельсон сказав, що "повністю зруйнував своє життя".

"Я несу відповідальність, і мої нерозумні дії завдали величезного болю моїй дружині й нашим дітям", – додав він.