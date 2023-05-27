У справі про штурм Капітолію винесли вирок ще двом членам організації Oath Keepers
У США ще двох членів організації Oath Keepers засудили до тюремного ув'язнення за участь у штурмі Капітолію 6 січня 2021 року
Про це повідомляє AP.
Стало відомо, що окружний суддя Аміт Мехта засудив Джесіку Воткінс до восьми з половиною років ув’язнення, а Кеннета Харрельсона до чотирьох років.
Присяжні визнали Воткінс і Харрельсона винними, зокрема, в перешкоджанні визнанню конгресом перемоги президента Джо Байдена. Додається, що обидва підсудні були виправдані за звинуваченням у змові з метою підбурювання до заколоту.
Зазначається, що Воткінс просила вибачення за свої дії. Вона засудила насильство з боку учасників заворушень, які напали на представників поліції, а також визнала, що її присутність в Капітолії "ймовірно, певною мірою надихнула цих людей".
Харрельсон сказав, що "повністю зруйнував своє життя".
"Я несу відповідальність, і мої нерозумні дії завдали величезного болю моїй дружині й нашим дітям", – додав він.
- 6 січня 2021 року прихильники тодішнього президента США Дональда Трампа увірвалися до будівлі Капітолія під час остаточного визначення результатів президентських виборів.
- 26 травня 2023 року засновника та лідера ультраправої організації Oath Keepers Стюарта Роудса засудили до 18 років ув'язнення за участь у штурмі Капітолія.
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