У справі загибелі Метью Перрі арештували людину, - NBC
Пʼятьом людям висунули звинувачення у звʼязку зі смертю зірки "Друзів" Метью Перрі: у межах цієї справи арештували людину
Про це повідомило NBC News з посиланням на джерела у правоохоронних органах.
У матеріалі йдеться: "принаймні одна людина була заарештована в Південній Каліфорнії вранці у четвер".
За словами співрозмовників ABC News у правоохоронних органах, звинувачення у змові з метою розповсюдження кетаміну висунули пʼятьом особам, серед них - двом лікарям. В обвинувальному акті зазначено, що медики були першоджерелами постачання, однак їхні нарокотики згодом стали занадто дорогими, через що актор купував їх у нових осіб. Серед них жінка, відома як "кетамінова королева Лос-Анджелеса".
За інформацією видання, звинувачення оголосять пізніше у четвер, 15 серпня, у Лос-Анджелесі.
Водночас сімʼя вітчима Перрі Кіта Моррісона відреагувала на цю інформацію.
"У нас і досі розбите серце через смерть Метью, але це допомогло зрозуміти, що правоохоронні органи дуже серйозно сприйняли його справу. Ми з нетерпінням чекаємо, коли справедливість піде своїм шляхом", - йдеться у заяві.
Що відомо про смерть Меттью Перрі
Перрі помер 28 жовтня 2023 року у своєму будинку в Лос-Анджелесі. Йому було 54 роки. У звіті про розтин, оприлюдненому у грудні, стверджується, що смерть актора була спричинена гострою дією кетаміну. Утоплення, ішемічна хвороба серця та вплив бупренорфіну (препарату, що використовується для лікування розладів, пов’язаних із наркозалежністю) також були зазначені як фактори, що сприяли його смерті, яка була визнана випадковою.
У січні департамент поліції Лос-Анджелеса повідомив, що влада вирішила офіційно закрити розслідування смерті актора.
До смерті Перрі відкрито розповідав про свою боротьбу із залежністю. У своїх мемуарах 2022 року "Друзі, коханці та велика жахлива річ" він описує про свій шлях до тверезості — і про почуття гордості за те, що залишався чистим. Перрі переніс двотижневу кому, 14 операцій на шлунку. Лікарі прогнозували, що якщо він не відмовиться від наркотиків, то помре найближчим часом.
У звіті поліції пояснюють, що кетамін має медичне й хірургічне застосування як анестетик, а також відомий як рекреаційний наркотик. Він також може мати короткочасні галюцинаторні та психоделічні ефекти. Утім, Перрі проводив лікування за півтора тижня до смерті. Тому кетамін в організмі актора на момент його смерті не міг бути наслідком цієї інфузійної терапії, оскільки період напіврозпаду кетаміну становить 3-4 години або менше.
У травні поліція Лос-Анджелеса відкрила кримінальну справу щодо смерті актора Меттью Перрі, щоб зʼясувати, звідки до актора потрапив кетамін, високу концентрацію якого було виявлено в його крові.
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