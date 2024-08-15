У справі загибелі Метью Перрі арештували людину, - NBC

Про це повідомило NBC News з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

У матеріалі йдеться: "принаймні одна людина була заарештована в Південній Каліфорнії вранці у четвер".

За словами співрозмовників ABC News у правоохоронних органах, звинувачення у змові з метою розповсюдження кетаміну висунули пʼятьом особам, серед них - двом лікарям. В обвинувальному акті зазначено, що медики були першоджерелами постачання, однак їхні нарокотики згодом стали занадто дорогими, через що актор купував їх у нових осіб. Серед них жінка, відома як "кетамінова королева Лос-Анджелеса".

За інформацією видання, звинувачення оголосять пізніше у четвер, 15 серпня, у Лос-Анджелесі.

Водночас сімʼя вітчима Перрі Кіта Моррісона відреагувала на цю інформацію.

"У нас і досі розбите серце через смерть Метью, але це допомогло зрозуміти, що правоохоронні органи дуже серйозно сприйняли його справу. Ми з нетерпінням чекаємо, коли справедливість піде своїм шляхом", - йдеться у заяві.

Що відомо про смерть Меттью Перрі