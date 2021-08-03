У США 70% дорослого населення зробили як мінімум перше щеплення від коронавірусу

Про це повідомляє УП.

Йдеться приблизно про 180,7 млн американців.

Лідером з вакцинації є штат Вермонт, де понад 86% дорослих отримали перше щеплення.

У Міссісіпі найнижчий відсоток дорослих, які зробили один укол - 50%.

Координатор Білого дому Джефф Зіентс заявив, що 3 млн американців отримали першу дозу за останній тиждень.



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Водночас, за останній тиждень у США збільшилася кількість госпіталізацій і смертей.

Директорка Центру з контролю і профілактики захворювань США доктор Рошель Валенська повідомила, що станом на суботу в США зареєстрували 72 тисячі нових випадків COVID-19 в день - на 44% більше, ніж попереднього тижня. Цей показник перевищує пікове значення, встановлене в США влітку 2020 року.