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Ексклюзив

У США буде представлено пакет допомоги Україні на $100 млрд після обрання нового спікера, - Піонтковський

15 жовтня, 2023 неділя
10:02
Війна з Росією Піонтковський

Американський політолог Андрій Піонтковський в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському зазначив, що рішення щодо представлення допомоги Україні у $100 млрд вже підтримано всіма провідними сенаторами-республіканцями

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Всі ми пам’ятаємо перший виступ Байдена з попередженням Ірану, коли він сказав про відсилання авіаносця, а потім про готовність до участі у військових діях. Але не всі дивилися коментар, який був потім, бо Байден не давав пресконференцію, просто зробив заяву. А за пів години була пресконференція помічників з національної безпеки. І там було одним із перших питань: чи не означає підтримка Ізраїлю послаблення підтримки України? Була чітка відповідь: ні в якому разі, по-перше, як лідер вільного світу, маємо моральний обов’язок захищати Україну", - прокоментував політолог.

За його словами, Салліван повторив відомий тезис Столтенберга: люди, які мають сумніви, навіщо ми витрачаємося на Україну, не розуміють, що в разі, якщо Путін досягне успіху в Україні, то нам доведеться платити набагато більшу ціну, і не лише грошима, а й кров’ю. Тому що Путін піде далі й атакуватиме країни НАТО, тоді доведеться втрутитися.

"Тоді ж було проголошено щодо України, по-перше, законопроєкт про 24 мільярди, який застряг через процедурні виверти трампістів, знято адміністрацією. І одразу після обрання нового спікера, що буде зроблено найближчими днями, буде представлено пакет допомоги Україні на $100 млрд. Це вже підтримано всіма провідними сенаторами-республіканцями. І така сама сума, у $100 млрд, одночасно буде запропонована окремим законопроєктом щодо Ізраїлю. Отже, максимум, на що здатні будуть трампісти, - на нові процедурні виверти", - зауважив Андрій Піонтковський.

  • 30 вересня Кевін Маккарті заявив, що гроші на допомогу Україні мають бути виключені із законопроєкту про додаткові витрати, щоб запобігти шатдауну.
  • Уряд був на межі закриття, оскільки Маккарті заявив, що планує голосувати в останню хвилину перед опівніччю.
  • 1 жовтня президент США Джо Байден підписав законопроєкт про тимчасове фінансування уряду на 45 діб схвалений сенатом та палатою представників. Перед підписанням голова Білого дому виступив із заявою про те, що в угоді немає нового фінансування для продовження підтримки України.
  • 4 жовтня палата представників відправила у відставку Кевіна Маккарті з посади спікера нижньої палати Конгресу США.
  • 11 жовтня республіканці обрали кандидата на посаду спікера палати представників США, ним став Стів Скаліз
  • 13 жовтня кандидат Стівен Скаліз, який був лідером у боротьбі за посаду голови Палати представників США, раптово відмовився від своєї кандидатури, через розбіжності з однопартійцями
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допомога США Україні
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