У США буде представлено пакет допомоги Україні на $100 млрд після обрання нового спікера, - Піонтковський

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Всі ми пам’ятаємо перший виступ Байдена з попередженням Ірану, коли він сказав про відсилання авіаносця, а потім про готовність до участі у військових діях. Але не всі дивилися коментар, який був потім, бо Байден не давав пресконференцію, просто зробив заяву. А за пів години була пресконференція помічників з національної безпеки. І там було одним із перших питань: чи не означає підтримка Ізраїлю послаблення підтримки України? Була чітка відповідь: ні в якому разі, по-перше, як лідер вільного світу, маємо моральний обов’язок захищати Україну", - прокоментував політолог.

За його словами, Салліван повторив відомий тезис Столтенберга: люди, які мають сумніви, навіщо ми витрачаємося на Україну, не розуміють, що в разі, якщо Путін досягне успіху в Україні, то нам доведеться платити набагато більшу ціну, і не лише грошима, а й кров’ю. Тому що Путін піде далі й атакуватиме країни НАТО, тоді доведеться втрутитися.

"Тоді ж було проголошено щодо України, по-перше, законопроєкт про 24 мільярди, який застряг через процедурні виверти трампістів, знято адміністрацією. І одразу після обрання нового спікера, що буде зроблено найближчими днями, буде представлено пакет допомоги Україні на $100 млрд. Це вже підтримано всіма провідними сенаторами-республіканцями. І така сама сума, у $100 млрд, одночасно буде запропонована окремим законопроєктом щодо Ізраїлю. Отже, максимум, на що здатні будуть трампісти, - на нові процедурні виверти", - зауважив Андрій Піонтковський.