У США буде представлено пакет допомоги Україні на $100 млрд після обрання нового спікера, - Піонтковський
Американський політолог Андрій Піонтковський в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському зазначив, що рішення щодо представлення допомоги Україні у $100 млрд вже підтримано всіма провідними сенаторами-республіканцями
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Всі ми пам’ятаємо перший виступ Байдена з попередженням Ірану, коли він сказав про відсилання авіаносця, а потім про готовність до участі у військових діях. Але не всі дивилися коментар, який був потім, бо Байден не давав пресконференцію, просто зробив заяву. А за пів години була пресконференція помічників з національної безпеки. І там було одним із перших питань: чи не означає підтримка Ізраїлю послаблення підтримки України? Була чітка відповідь: ні в якому разі, по-перше, як лідер вільного світу, маємо моральний обов’язок захищати Україну", - прокоментував політолог.
За його словами, Салліван повторив відомий тезис Столтенберга: люди, які мають сумніви, навіщо ми витрачаємося на Україну, не розуміють, що в разі, якщо Путін досягне успіху в Україні, то нам доведеться платити набагато більшу ціну, і не лише грошима, а й кров’ю. Тому що Путін піде далі й атакуватиме країни НАТО, тоді доведеться втрутитися.
"Тоді ж було проголошено щодо України, по-перше, законопроєкт про 24 мільярди, який застряг через процедурні виверти трампістів, знято адміністрацією. І одразу після обрання нового спікера, що буде зроблено найближчими днями, буде представлено пакет допомоги Україні на $100 млрд. Це вже підтримано всіма провідними сенаторами-республіканцями. І така сама сума, у $100 млрд, одночасно буде запропонована окремим законопроєктом щодо Ізраїлю. Отже, максимум, на що здатні будуть трампісти, - на нові процедурні виверти", - зауважив Андрій Піонтковський.
- 30 вересня Кевін Маккарті заявив, що гроші на допомогу Україні мають бути виключені із законопроєкту про додаткові витрати, щоб запобігти шатдауну.
- Уряд був на межі закриття, оскільки Маккарті заявив, що планує голосувати в останню хвилину перед опівніччю.
- 1 жовтня президент США Джо Байден підписав законопроєкт про тимчасове фінансування уряду на 45 діб схвалений сенатом та палатою представників. Перед підписанням голова Білого дому виступив із заявою про те, що в угоді немає нового фінансування для продовження підтримки України.
- 4 жовтня палата представників відправила у відставку Кевіна Маккарті з посади спікера нижньої палати Конгресу США.
- 11 жовтня республіканці обрали кандидата на посаду спікера палати представників США, ним став Стів Скаліз
- 13 жовтня кандидат Стівен Скаліз, який був лідером у боротьбі за посаду голови Палати представників США, раптово відмовився від своєї кандидатури, через розбіжності з однопартійцями
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.35 Купівля 37.35Продаж 38.09
- EUR Купівля 39.61Продаж 40.68
- Актуальне
- Важливе