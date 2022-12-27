У США через снігову негоду і похолодання загинули щонайменше 57 людей
Унаслідок снігового шторму та низької температури в США загинули вже щонайменше 57 людей, у тому числі 27 людей - в окрузі Ері на заході штату Нью-Йорк
Такі дані наводять офіційні особи США, передає NBC News.
Офіс судово-медичної експертизи округа Ері визначив, що всі 27 смертей були безпосередньо пов'язані з хуртовиною. Мер Баффало Байрон Браун заявив про щонайменше 18 загиблих у місті. За словами Брауна, через хуртовини та крижаний дощ у Баффало без електрики залишилися понад 20 тис. споживачів, проте до середини дня 26 грудня ця кількість скоротилася вдвічі.
Національна метеослужба повідомила, що 26 грудня в аеропорту Баффало випало понад 49 дюймів снігу, або більше 4 футів (понад 1,2 м - ред.).
При цьому снігопад триває і кількість смертей через негоду може зрости.
За даними NBC News, сніговий шторм охопив територію від Великих озер поблизу Канади до Ріо-Гранде вздовж кордону з Мексикою. Летальні випадки зафіксовані в 12 штатах: у Колорадо, Іллінойсі, Канзасі, Кентуккі, Мічигані, Міссурі, Небрасці, Нью-Йорку, Огайо, Оклахомі, Теннессі та Вісконсіні. Деяких загиблих знайшли в їхніх авто, щонайменше одна людина в окрузі Ніагара померла від отруєння чадним газом.
Губернатор Нью-Йорка Кеті Хочул повідомила, що розмовляла з президентом Джо Байденом і що він "пообіцяв швидко схвалити" запит на федеральне оголошення надзвичайного стану.
Національна метеослужба прогнозує, що "небезпечні умови для подорожей" триватимуть кілька наступних днів і що негода повільно слабшатиме з початком нового року.
- Раніше повідомлялося про 26 загиблих унаслідок снігової бурі у США.
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