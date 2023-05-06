У США чоловіка засудили до 14 років ув'язнення за напад на поліцейських під час штурму Капітолія
У США засудили до 14 років ув'язнення мешканці Кентуккі, який під час штурму Капітолія напав на поліцейських із перцевим балончиком і стільцем
Про це інформує AP.
До 14 років і 2 місяців позбавлення волі засудили жителі Кентуккі Пітера Шварца. Його термін ув'язнення є найдовшим серед сотень справ про штурм Капітолія.
Прокуратура рекомендувала засудити чоловіка до 24 років і 6 місяців. Адвокати ж своєю чергою рекомендували дати Шварцу 4 роки й 6 місяців, оскільки, за їхніми словами, його дії були спричинені "непорозумінням" щодо президентських виборів 2020 року.
Шварц разом зі своєю дружиною Шеллі Столлінгс брали участь у штурмі Капітолія 6 січня 2021 року. Він був озброєний дерев'яним молотком для шин. Пізніше під час сутичок на нижній західній терасі Капітолія чоловік кинув у правоохоронців розкладний стілець. Згодом він озброївся поліцейським перцевим балончиком і розпилив його на офіцерів.
Столлінгс минулого року визнала свою участь у штурмі Капітолія. Минулого місяця її засудили до 2 років позбавлення волі.
Сам Шварц мав 38 судимостей до 6 січня 2021 року.
- 7 січня проти експрезидента США Дональда Трампа подали позов через смерть правоохоронця під час штурму Капітолія. Позов подала давня партнерка загиблого.
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