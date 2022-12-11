Про це в ефірі Еспресо розповіла радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль.

"Ситуація є надскладною та над скрутною. Ніхто не очікував та не міг передбачити масивного знищення нашої інфраструктури. У нас був найбільший парк запчастин, який ми могли накопичити протягом декількох років. У нас було планова заміна автотрансформаторів і у нас було понад 50 одиниць, які ми змогли використати протягом цього часу на ремонти", - зазначила вона.

Зеркаль наголосила, що програма модернізації допомогла нам вистояти весь цей час.

"Наразі ми дуже залежимо від того, наскільки швидко ми можемо отримати обладнання з Заходу, зокрема із США. Енергоенергетична система США дуже дотична до української. В теорії та практиці запчастин в Америці достатньо. Є дійсно різниця між частотою та напругою і тому наші інженери змогли переконати американців, що ми знаємо, що робити з їх технікою. Це важливо отримати швидко, щоб не замерзнути", - підсумувала радниця міністра.