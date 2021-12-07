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Ексклюзив

У США не бачать сенсу говорити з Зеленським перед розмовою з Путіним, - Голобуцький

7 грудня, 2021 вiвторок
20:11
Світ Олексій Голобуцький

Політолог Олексій Голобуцький вважає, що у США не бачили сенсу у перемовинах президента Джо Байдена з президентом України Володимиром Зеленським перед відеодзвінком з Володимиром Путіним

Про це він заявив у "Великому ефірі Василя Зими" на Еспресо.TV.

На його думку, Україна втрачає свою суб'єктність.

"Ми пам'ятаємо, як Офіс президента на днях намагався владнати ситуацію. Пішла інформація, що Байден не говоритиме з Зеленським до зустрічі, потім була, що буде, потім виявилось, що це не Байден, а Блінкен. В будь-якому разі зрозуміло стало, що у Байдена є свої плани. Мені здається, що розмовляти перед розмовою з Путіним з людиною, яка може оголосити у будь-який момент держпереворот, вони не бачать великого сенсу. Якщо вірити тим заявникам, що говорять про "крота" в ОП, - то це є небезпечним, в принципі", - вважає політолог.

Нагадаємо, президент США Джо Байден після розмови з президентом Росії Володимиром Путіним поговорить із лідерами європейських держав.

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Олексій Голобуцький
Джо Байден
Володимир Путiн
Офіс президента України
Великий ефір Василя Зими
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