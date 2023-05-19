У США оцінили навички українських пілотів: їм знадобиться до чотирьох місяців, щоб опанувати F-16, – Ігнат
У США відбулося тестування українських пілотів, які будуть опановувати літаки F-16
Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, коментуючи питання підготовки українських пілотів для використання F-16, передає Укрінформ.
"Оцінювання відбувалось наших пілотів. Це були бойові пілоти, з бойовим досвідом, з великим нальотом годин. Зараз у всіх такий наліт годин, сьогодні всі льотчики в бойових умовах виконують надзвичайно важкі завдання, роблять героїчні речі на старій техніці, яка подекуди вдвічі старша за самих пілотів…Наші американські партнери зробили висновки, що можливо і до чотирьох місяців буде достатньо для того, щоб таких вже підготовлених льотчиків, як у нас, просто перенавчити. Не навчити, а перенавчити на інший тип літака", – пояснив речник.
За словами Ігната, йдеться не лише про навички зліт-посадка, а про ведення бойових дій, застосування озброєння.
"У кожного пілота є своя індивідуальна підготовка, кожний пілот по-різному буде мати індивідуальну програму, хтось швидше, хтось пізніше, але льотчики вже тут готуються, якісь теоретичні речі вивчають і роблять, відповідно, величезні кроки. Не забуваймо і про інженерів, про офіцерів бойового управління", – наголосив Ігнат, додавши, що використання F-16 може докорінно змінити ситуацію на полі бою.
- Адміністрація президента Джо Байдена поінформувала союзників у Європі, що США дозволять їм передавати Україні американські винищувачі F-16.
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