У США під час обшуку на яхті  російського підсанкційного олігарха знайшли яйце Фаберже на мільйони доларів

Про це пишеThe Gardian

На суперяхті Amadeа одного з підсанкційних російських олігархів, конфіскованій владою США, знайшли справжнє яйце Фаберже. За словами заступниці генерального прокурора США Лізи Монако, це яйце сьогодні вартує мільйони доларів, оскільки у світі схожих речей залишилося небагато.

Яйця Фаберже стали синонімом пишноти та розкоші відтоді, як у 1885 році російський цар Олександр III доручив молодому ювеліру виготовити їх як подарунок для своєї дружини Марії. Це стало традицією Романових на наступних три десятиліття. Загалом Карл Фаберже створив 71 яйце, з яких імператорськими є 54. Однак далеко не всі збереглися, що підвищує вартість тих, що дійшли донині.

Заступниця генерального прокурора США Ліза Монако 20 липня на форумі безпеки в Аспені наголосила на тому, що це яйце - одна з найцікавіших знахідок, які зробила її команда.

Американські слідчі органи не сказали, про чию яхту йдеться.

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