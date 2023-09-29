У США подали позов на Tesla за переслідування темношкірих співробітників
28 вересня агентство з цивільних прав США подало до суду на Tesla за жорстокі переслідування темношкірих працівників на своєму флагманському заводі у Фрімонті, Каліфорнія
Про це повідомляє Reuters.
Комісія з рівних можливостей працевлаштування США (EEOC) заявила у позові до суду, що з 2015 року темношкірі працівники заводу Tesla регулярно зазнають расистських образ, а також графіті, включаючи свастики та петлі. Темношкірі співробітники скаржились компанії, але Tesla не розслідувала скарги та звільнила або іншим чином помстилася працівникам, які повідомили про переслідування, йдеться в позові EEOC.
У позові EEOC вимагає компенсації для темношкірих працівників та штрафних санкцій для компанії, а також наказує Tesla переглянути свою політику, що забороняє дискримінацію та помсту.
Підтримує звинувачення Tesla й департамент цивільних прав штату Каліфорнія, який стверджує, що Tesla дискримінувала темношкірих працівників щодо оплати праці, просування по службі та прийняття на роботу. У позові департаменту йдеться про порушення законодавства Каліфорнії, а у позові EEOC - про аналогічні федеральні закони.
Tesla заявила, що позов департаменту Каліфорнії політично вмотивований, а департамент порушує закон штату, не повідомивши компанію про всі претензії та не давши шансу врегулювати їх.
У своїй заяві голова EEOC Шарлотта Берроуз зазначила, що боротьба з широко поширеними домаганнями на робочому місці є ключовим пріоритетом для комісії.
"Кожен працівник заслуговує на повагу до своїх громадянських прав, і жоден працівник не повинен терпіти такий ганебний расовий фанатизм, який виявило наше розслідування", — сказала вона.
Торік компанію Tesla вже звинувачували у порушенні федерального закону про заборону расової дискримінації на робочому місці, тоді EEOC спробувала укласти мирову угоду з компанією, але невдало, йдеться у позові.
- Компанія Tesla Inc. почала звільняти деяких працівників на виробництві акумуляторів для електромобілів на заводі у Китаї, у той час, як цінова війна між виробниками слабне.
- Компанія Tesla звинуватила двох колишніх співробітників у причетності до витоку даних, який скомпрометував особисту інформацію понад 75 тис. людей.
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