Tesla звинуватила двох ексспівробітників у витоку даних 75 тис. людей

Про це повідомляє Reuters з посиланням на правовий звіт виробника електромобілів.

Так, співробітник Tesla із забезпечення конфіденційності даних Стівен Елентух у зверненні до генеральної прокуратури штату Мен повідомив, що дані після злому були передані німецькому виданню Handelsblatt.

Натомість Handelsblatt розповіло, що отримало конфіденційну інформацію, яка включає ідентифікуючу інформацію, зокрема імена, адреси, номери телефонів і номери соціального страхування клієнтів та працівників компанії.

Незабаром Tesla встановила співробітників, які злили дані, подала проти них позови та конфіскувала їхні пристрої.

Останні новини про компанію

У середині квітня компанія Tesla вчергове знизила ціни на електромобілі в Європі, Ізраїлі та Сінгапурі, розширивши глобальну дисконтну кампанію.

На початку березня Tesla вже вп'яте цього року знизила у США ціни на свої найдорожчі електричні автомобілі: Model S та Model X.

18 травня Tesla запропонувала створити фабрику в Індії з виробництва електромобілів для внутрішнього продажу та експорту.

21 червня виконавчий директор Tesla Ілон Маск заявив, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді підштовхує автовиробника зробити значні інвестиції в країну.

У липні на китайському урядовому заході Маск висловив свою візію роботизованого майбутнього, але закликав до більшого контролю ШІ.

7 липня стало відомо також про те, що компанія Tesla Inc. почала звільняти деяких працівників на виробництві акумуляторів для електромобілів на заводі у Китаї, у той час, як цінова війна між виробниками слабне.

Також тоді повідомлялося, що Tesla заявила, що даватиме у Китаї новим покупцям своїх електромобілів, які мають найбільший попит, знижку в розмірі майже 500 доларів США, якщо вони пред’являть рекомендацію від уже чинного власника електрокара компанії.

20 липня повідомлялося, що генеральний директор Tesla Ілон Маск повідомив про можливе продовження зниження цін на електромобілі у зв'язку з тим, що світова економіка переживає турбулентні часи.

На початку серпня в компанії змінився фіндиректор.

А з 14 серпня Tesla Inc знизила ціни в Китаї на свої моделі Model Y на 14 000 юанів ($1 934,58).