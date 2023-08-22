Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Tesla звинуватила двох ексспівробітників у витоку даних 75 тис. людей

Tesla звинуватила двох ексспівробітників у витоку даних 75 тис. людей

22 серпня, 2023 вiвторок
05:40
Світ Tesla

Компанія Tesla звинувачує двох колишніх співробітників у причетності до витоку даних, який скомпрометував особисту інформацію понад 75 тис. людей

Про це повідомляє Reuters з посиланням на правовий звіт виробника електромобілів.

Так, співробітник Tesla із забезпечення конфіденційності даних Стівен Елентух у зверненні до генеральної прокуратури штату Мен повідомив, що дані після злому були передані німецькому виданню Handelsblatt.

Натомість Handelsblatt розповіло, що отримало конфіденційну інформацію, яка включає ідентифікуючу інформацію, зокрема імена, адреси, номери телефонів і номери соціального страхування клієнтів та працівників компанії.

Незабаром Tesla встановила співробітників, які злили дані, подала проти них позови та конфіскувала їхні пристрої.

Останні новини про компанію 

У середині квітня компанія Tesla вчергове знизила ціни на електромобілі в Європі, Ізраїлі та Сінгапурі, розширивши глобальну дисконтну кампанію.

На початку березня Tesla вже вп'яте цього року знизила у США ціни на свої найдорожчі електричні автомобілі: Model S та Model X.

18 травня Tesla запропонувала створити фабрику в Індії з виробництва електромобілів для внутрішнього продажу та експорту.

21 червня виконавчий директор Tesla Ілон Маск заявив, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді підштовхує автовиробника зробити значні інвестиції в країну. 

У липні на китайському урядовому заході Маск висловив свою візію роботизованого майбутнього, але закликав до більшого контролю ШІ.

7 липня стало відомо також про те, що компанія Tesla Inc. почала звільняти деяких працівників на виробництві акумуляторів для електромобілів на заводі у Китаї, у той час, як цінова війна між виробниками слабне.

Також тоді повідомлялося, що Tesla заявила, що даватиме у Китаї новим покупцям своїх електромобілів, які мають найбільший попит, знижку в розмірі майже 500 доларів США, якщо вони пред’являть рекомендацію від уже чинного власника електрокара компанії.

20 липня повідомлялося, що генеральний директор Tesla Ілон Маск повідомив про можливе продовження зниження цін на електромобілі у зв'язку з тим, що світова економіка переживає турбулентні часи.

На початку серпня в компанії змінився фіндиректор.

А з 14 серпня Tesla Inc знизила ціни в Китаї на свої моделі Model Y на 14 000 юанів ($1 934,58).

Технології
авто
Ілон Маск
США
Читайте також:
Елла Лібанова
21 серпня, 2023 понедiлок
Навіть через 10 років Україна буде бідною країною, - академік Елла Лібанова
19 серпня, 2023 субота
Піонтковський заявив, що верхівка РФ готова ліквідувати Путіна в разі спротиву
Ілля Пономарьов
21 серпня, 2023 понедiлок
Чинні еліти мають тільки двох кандидатів на заміну Путіну: російський опозиціонер назвав прізвища
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.47
    Купівля 37.47
    Продаж 38.28
  • EUR
    Купівля 40.99
    Продаж 42.02
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
22 серпня
06:35
Міноборони РФ
Міноборони РФ заявило про нібито знищення розвідувального катера ЗСУ в районі газодобувних установок у Чорному морі
06:15
Атака РФ на Кривий Ріг 19 травня 2023 року
У Кривому Розі прогримів вибух
06:10
Ракета ARRW під крилом літака
Сполучені Штати знову випробували прототип гіперзвукової ракети ARRW
06:00
Жозеп Боррель
Боррель анонсував зустріч щодо миру в Україні на полях саміту Генасамблеї ООН у вересні
05:43
F-16
У США назвали умову, за якої готові долучитись до навчання українських пілотів на F-16
05:20
Оновлено
Росія, РФ, Москва, безпілотник, ПВО
Нічна атака дронів на Москву: влада повідомляє про чотири збиті безпілотники, пошкоджені будинки та авто
04:55
Вучич та Зеленський
Зеленський у Греції зустрінеться з президентом Сербії Вучичем
04:23
Болгарія
Міністр оборони Болгарії підтвердив підтримку вступу України до НАТО за прискореною процедурою
02:41
Україна Євросоюз
Прогрес вражає: єврокомісар Сінкявічюс оцінив кроки України на шляху до ЄС
02:13
санкції проти Росії
Audi в рамках санкцій відключив російських дилерів від програмного забезпечення
01:45
Ракети Hydra 70 у ПУ M261 на нідерландському AH-64 Apache.
США схвалили продаж Польщі 96 гелікоптерів Apache на $12 млрд
01:17
Атака дронів, Shahed, шахеди, ППО
Росія атакувала Запоріжжі "шахедами": пролунали вибухи
00:56
Трамп
Трамп уникнув арешту у справі про втручання у вибори: погодився на зобов'язання та заплатив заставу $200 тис., - CNN
00:28
Маск та Путін
Маск зізнався, що торік говорив з Путіним, хоч раніше заперечував це, - ЗМІ
2023, понедiлок
21 серпня
23:44
обстріл Херсонщина
Росіяни обстріляли Херсонщину: постраждали троє мирних жителів
23:07
вибух
Російський "шахед" влучив у цивільний об'єкт на Чернігівщині
22:50
F-16
Зеленський: Греція приєдналася до декларації G7 і тренуватиме українських пілотів на F-16
22:41
волейбол
Українки перемогли Бельгію на чемпіонаті Європи з волейболу
22:35
Постачають РФ складові зброї: НАЗК запропонувало накласти санкції на 8 підприємств ВПК Білорусі
22:34
Пригожин записав відеозвернення: стверджує, що з Африки
21:53
Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі
Генерал Міллі обговорив війну РФ проти України з Папою Римським Франциском
21:30
Ексклюзив
Дана Ярова
Називати прибуток всіх постачальників Міноборони збиткам державі - це нонсенс, - Ярова
21:02
Держдепартамент США
США закликали своїх громадян негайно виїхати з Білорусі та порадили маршрути
20:47
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Бахмут залишається центром тяжіння зусиль обох сторін: ворог суттєво ущільнює свої війська навколо міста. Колонка Сергія Згурця
20:20
Ганна Маляр
Маляр заявила, що через публікації у ЗМІ 82 бригада зазнала 5 ворожих авіаударів за добу
20:05
На фото: затримання
На Черкащині працівник військкомату та два спільники отримали підозру в одержанні $3 тис.
20:02
OPINION
Ігор Гулик
Крах "Празької весни" і "бавовна" над Симоньян
20:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 544-го дня війни: ЗСУ активно використовують касетні боєприпаси і звільняють територію під Бахмутом, космічне партнерство Китаю та РФ під загрозою
19:52
Джеймс Клеверлі
Голова МЗС Британії вдруге спробує відвідати Китай для переговорів, — Bloomberg
19:38
Оновлено
ракети Taurus
Бербок закликала швидше ухвалити надання Україні далекобійних ракет Taurus
19:32
окупанти, орки
На Запоріжжі бурятський підрозділ РФ конфіскує житло у місцевих, — Генштаб
19:12
На фото: Ольга Карач
Литва звинуватила білоруську активістку Карач у співпраці з розвідкою РФ
18:58
Андрій Юсов
На російському аеродромі Шайковка внаслідок атаки дрона пошкоджено щонайменше один літак, - ГУР
18:55
Twitter
Акаунти-мільйонники у Twitter повинні будуть підтверджувати особу
18:41
Дитяча лікарня Дрогобича
У Британії розробляють тест, який дозволить прискорено ідентифікувати дитячі захворювання
18:34
Бойова машина CV90
В Україні вироблятимуть шведські бойові машини CV90, - Зеленський
18:25
Військова делегація Ірану прибула до Москви для обговорення співробітництва
18:18
Ексклюзив
БРІКС
Дипломат розповів про головну інтригу саміту БРІКС
18:16
Володимир Зеленський
Зеленський прибув до Греції для участі у саміті Україна – Балкани
18:11
Ексклюзив
Елла Лібанова
Моя мрія, щоб в Україні після війни з РФ було 30 млн населення у кордонах 1991 року, - академік Елла Лібанова
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV