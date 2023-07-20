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Маск заявив, що Tesla може надалі знижувати ціни через важкі часи у світовій економіці

20 липня, 2023 четвер
13:39
Технології Tesla Model Y sport

Генеральний директор Tesla Ілон Маск повідомив про можливе продовження зниження цін на електромобілі у зв'язку з тим, що світова економіка переживає турбулентні часи

Про це інформує BBC.

Мультимільярдер зробив ці коментарі після того, як Tesla заявила про зменшення прибутку через жорстку конкуренцію. У минулі місяці компанія знизила ціни на своїх основних ринках, включаючи США та Китай. Це призвело до падіння акцій Tesla на понад 4% під час позабіржових торгів у Нью-Йорку.

Tesla заявила, що її маржа валового прибутку знизилася до 18,2% за квартал, що закінчився у червні, що є найнижчим рівнем за останні чотири роки. Це порівняно з 26,2% за аналогічний період минулого року.

Під час телефонної конференції з аналітиками Уолл-стріт Ілон Маск натякнув, що готовий до подальшого зниження цін, якщо це буде необхідно.

"Одного дня здається, що світова економіка розвалюється, наступного дня все добре. Я не знаю, що в біса відбувається. Ми перебуваємо, я б назвав це, неспокійними часами", - додав Маск.

Професор бізнес-школи Стерна Нью-Йоркського університету Арун Сундарараджан сказав, що інвестори занепокоєні можливим подальшим зниженням цін на продукцію автовиробника: "Це схоже на цінову війну без довгострокової стратегії підвищення маржі, якщо Tesla виграє війну".

Останні новини про компанію 

У середині квітня компанія Tesla вчергове знизила ціни на електромобілі в Європі, Ізраїлі та Сінгапурі, розширивши глобальну дисконтну кампанію.

На початку березня Tesla вже вп'яте цього року знизила у США ціни на свої найдорожчі електричні автомобілі: Model S та Model X.

18 травня Tesla запропонувала створити фабрику в Індії з виробництва електромобілів для внутрішнього продажу та експорту.

21 червня виконавчий директор Tesla Ілон Маск заявив, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді підштовхує автовиробника зробити значні інвестиції в країну. Оголошення очікується невдовзі.

6 липня на китайському урядовому заході Маск висловив свою візію роботизованого майбутнього, але закликав до більшого контролю ШІ.

7 липня стало відомо також про те, що компанія Tesla Inc. почала звільняти деяких працівників на виробництві акумуляторів для електромобілів на заводі у Китаї, у той час, як цінова війна між виробниками слабне.

Також 7 липня повідомлялося, що Tesla заявила, що даватиме у Китаї новим покупцям своїх електромобілів, які мають найбільший попит, знижку в розмірі майже 500 доларів США, якщо вони пред’являть рекомендацію від уже чинного власника електрокара компанії.

Новини
Світ
Економіка
Ілон Маск
США
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