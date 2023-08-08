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У компанії Tesla змінився фіндиректор

8 серпня, 2023 вiвторок
11:13
Світ Tesla авто

Американська компанія Tesla оголосила, що головний фінансовий директор Зак Кіркхорн залишив свою посаду

Про це повідомляє CNBC.

Компанія публічно оголосила про це у понеділок, хоча Кіркхорн залишив свою посаду ще у п’ятницю.

Зазначається, що акції Tesla впали майже на 3% після новини про відставку, проте загалом день для компанії завершився падінням акцій усього на 1%. Наступником Кіркхорна став головний бухгалтер Tesla Вайбхав Танеджа, який обійматиме дві посади одночасно.

Кіркхорн залишиться в Tesla до кінця року, щоб допомогти у перехідний період. Він обіймав посаду фінансового директора з березня 2019 року та працював у Tesla з 2010 року.

Окрім цього, зазначається, що це вдруге за чотири роки у Tesla змінився фіндиректор. Коли попередній фінансовий директор Діпак Ахуджа покинув Tesla у 2019 році, акції компанії впали на 4,5%.

Останні новини про компанію 

У середині квітня компанія Tesla вчергове знизила ціни на електромобілі в Європі, Ізраїлі та Сінгапурі, розширивши глобальну дисконтну кампанію.

На початку березня Tesla вже вп'яте цього року знизила у США ціни на свої найдорожчі електричні автомобілі: Model S та Model X.

18 травня Tesla запропонувала створити фабрику в Індії з виробництва електромобілів для внутрішнього продажу та експорту.

21 червня виконавчий директор Tesla Ілон Маск заявив, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді підштовхує автовиробника зробити значні інвестиції в країну. Оголошення очікується невдовзі.

6 липня на китайському урядовому заході Маск висловив свою візію роботизованого майбутнього, але закликав до більшого контролю ШІ.

7 липня стало відомо також про те, що компанія Tesla Inc. почала звільняти деяких працівників на виробництві акумуляторів для електромобілів на заводі у Китаї, у той час, як цінова війна між виробниками слабне.

Також 7 липня повідомлялося, що Tesla заявила, що даватиме у Китаї новим покупцям своїх електромобілів, які мають найбільший попит, знижку в розмірі майже 500 доларів США, якщо вони пред’являть рекомендацію від уже чинного власника електрокара компанії.

20 липня повідомлялося, що генеральний директор Tesla Ілон Маск повідомив про можливе продовження зниження цін на електромобілі у зв'язку з тим, що світова економіка переживає турбулентні часи.

Економіка
Технології
Ілон Маск
США
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