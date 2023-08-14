Tesla знижує ціни в Китаї на деякі версії Model Y

Про це повідомило агентство Reuters.

Стало відомо, що автоконцерн знизив стартові ціни на обидві моделі на 14 000 юанів ($1 934,58). Стартова ціна Model Y Long Range знизилася на 4,5% до 299 900 юанів, а стартова ціна Model Y Performance тепер становить 349 900 юанів, що на 3,8% нижче.

У тому ж повідомленні Tesla також заявила, що запропонує страхові субсидії в Китаї в розмірі 8 000 юанів для покупців Model 3, які придбають задньопривідні версії Model 3 в період з 14 серпня по 30 вересня.

Останні новини про компанію

У середині квітня компанія Tesla вчергове знизила ціни на електромобілі в Європі, Ізраїлі та Сінгапурі, розширивши глобальну дисконтну кампанію.

На початку березня Tesla вже вп'яте цього року знизила у США ціни на свої найдорожчі електричні автомобілі: Model S та Model X.

18 травня Tesla запропонувала створити фабрику в Індії з виробництва електромобілів для внутрішнього продажу та експорту.

21 червня виконавчий директор Tesla Ілон Маск заявив, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді підштовхує автовиробника зробити значні інвестиції в країну. Оголошення очікується невдовзі.

6 липня на китайському урядовому заході Маск висловив свою візію роботизованого майбутнього, але закликав до більшого контролю ШІ.

7 липня стало відомо також про те, що компанія Tesla Inc. почала звільняти деяких працівників на виробництві акумуляторів для електромобілів на заводі у Китаї, у той час, як цінова війна між виробниками слабне.

Також 7 липня повідомлялося, що Tesla заявила, що даватиме у Китаї новим покупцям своїх електромобілів, які мають найбільший попит, знижку в розмірі майже 500 доларів США, якщо вони пред’являть рекомендацію від уже чинного власника електрокара компанії.

20 липня повідомлялося, що генеральний директор Tesla Ілон Маск повідомив про можливе продовження зниження цін на електромобілі у зв'язку з тим, що світова економіка переживає турбулентні часи.