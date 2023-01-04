Про це повідомляє NASA.

"Волтер Каннінгем був льотчиком, фізиком та підприємцем, але перш за все він був дослідником. На "Аполлон-7", першому запуску місії "Аполлон" з екіпажем, він та його товариші по команді увійшли в історію, проклавши шлях для сьогоднішнього покоління Artemis", - заявили у Національному управлінні США з аеронавтики та космосу.

У 1968 році під час польоту "Аполлона-7", який тривав 11 днів, Волтер Каннінгем разом з астронавтами Волтером Ширром та Донном Айзлі відпрацьовував маневри, необхідні для стикування та виходу на місячну орбіту ракети-носія "Сатурн-1B".

Екіпаж успішно здійснив вісім випробувань, запустив двигун службового модуля, виміряв точність роботи всіх систем космічного корабля та забезпечив першу пряму телевізійну трансляцію дій команди на борту.

Астронавти "Аполлона-7" здобули спеціальну премію "Еммі" за репортажі з орбіти.

Каннінгем був нагороджений медаллю NASA за виняткову службу та введений до Зали слави астронавтів.

16 листопада 2022 року у рамках першої за півстоліття програми Artemis I NASA з третьої спроби вдалося відправити ракету до Місяця.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb