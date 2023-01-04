У США помер останній астронавт, який брав участь у місії "Аполлон-7"
Американський астронавт Волтер Каннінгем, який брав участь у місії "Аполлон-7", помер на 91-му році життя
Про це повідомляє NASA.
"Волтер Каннінгем був льотчиком, фізиком та підприємцем, але перш за все він був дослідником. На "Аполлон-7", першому запуску місії "Аполлон" з екіпажем, він та його товариші по команді увійшли в історію, проклавши шлях для сьогоднішнього покоління Artemis", - заявили у Національному управлінні США з аеронавтики та космосу.
У 1968 році під час польоту "Аполлона-7", який тривав 11 днів, Волтер Каннінгем разом з астронавтами Волтером Ширром та Донном Айзлі відпрацьовував маневри, необхідні для стикування та виходу на місячну орбіту ракети-носія "Сатурн-1B".
Екіпаж успішно здійснив вісім випробувань, запустив двигун службового модуля, виміряв точність роботи всіх систем космічного корабля та забезпечив першу пряму телевізійну трансляцію дій команди на борту.
Астронавти "Аполлона-7" здобули спеціальну премію "Еммі" за репортажі з орбіти.
Каннінгем був нагороджений медаллю NASA за виняткову службу та введений до Зали слави астронавтів.
- 16 листопада 2022 року у рамках першої за півстоліття програми Artemis I NASA з третьої спроби вдалося відправити ракету до Місяця.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.95
Купівля 39.95Продаж 40.7
-
EUR
Купівля 41.42Продаж 42.52
- Актуальне
- Важливе