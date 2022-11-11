У США провели міжнародні військові навчання, які імітували вторгнення Росії та Китаю
У пустелі Мохаве, що в американському штаті Каліфорнія, відбулися двотижневі навчання "Проєкт конвергенція", учасники яких відпрацьовували умови вторгнення Росії в Європу
Про це повідомляє The Times.
Навчання відбувалися на базі Національного тренувального центру армії США Форт-Ірвін за участі близько 4500 військовослужбовців зі США, Великої Британії та Австралії. Вони випробовували нові методи ведення бою з урахуванням уроків повномасштабної війни в Україні.
Перша половина "Проєкту Конвергенція" передбачала розгортання конфлікту на острові в Тихому океані. Друга фаза, яка завершилась на цьому тижні, імітувала сухопутну війну в Європі. Обидві відбулися на тлі зростання напруженості у відносинах Заходу з Китаєм і Росією.
Навчання зокрема відбувалися на відкритих ландшафтах пустелі, які схожі на рівнинну місцевість українського степу. Військові застосовували безпілотники та винищувачі F-35 для виявлення цілей, які ліквідовували британські реактивні системи залпового вогню GMLRS.
Серед елементу навчань була також протидія російськомовним соцмережам Fakebook і Twatter, у яких "росіяни" поширювали приклади неналежної поведінки американських військовослужбовців та підбурювали цивільне населення до спротиву.
Як зауважує The Times, у навчаннях брав участь елітний британський полк рейнджерів, сформований минулого року як складова сил спеціальних операцій для виконання операцій за кордоном.
У 2023 році, як очікується, аналогічні навчання "Уорфайтер" (Warfighter) відбудуться вже в Європі (ймовірно, в Німеччині чи Польщі). Для них армія США перекине до Європи цілу дивізію.
- Нагадаємо, в новому стратегічному огляді генерального секретаріату національної оборони та безпеки Франції, опублікованому в середу, констатується, що вторгнення Росії в Україну поставило її на незворотний шлях конфронтації з колективним Заходом.
- У стратегії нацбезпеки США теж зазначено, що Попри агресію Росії в Україні, Китай є найбільшою загрозою глобального порядку.
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