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У США розкритикували Угорщину за заклики до припинення вогню в Україні

27 квітня, 2023 четвер
04:40
Війна з Росією Віктор Орбан

Посол США в Будапешті Девід Прессман заявив, що заклик угорського уряду до припинення вогню в сусідній Україні є "цинічним" з огляду на те, що значні території країни окуповані російськими військами

Про це повідомляє Reuters.

Посол США не назвав прем'єр-міністра Віктора Орбана на ім'я, але угорський лідер неодноразово закликав до припинення вогню і мирних переговорів – крок, який, на думку критиків, буде рівнозначний здачі частини території України Росії.

"Коли ми чуємо, що політики виступають за умиротворення, яке маскується під мир, давайте будемо дуже відвертими: сьогодні мир може встановити одна людина. Якщо Путін припинить воювати, війна закінчиться. Якщо Україна припинить воювати, закінчиться Україна", – заявив Прессман на панельній дискусії в Будапешті.

"Цинічно закликати до припинення вогню, коли не ваша країна майже на 20% окупована іноземною армією", – сказав він.

Посол США заявив, що блокування Угорщиною засідань Комісії Україна-НАТО на високому рівні через суперечку з Україною щодо ставлення до етнічних угорців є неприйнятним.

"Ми стурбовані тим, що угорські офіційні особи інструменталізують Альянс НАТО для вирішення цих двосторонніх проблем", – сказав він.

Нагадаємо,

  • Народний депутат Микола Княжицький вважає, що Угорщина перетворилась на сателіта РФ у Європейському Союзі, але вона не зможе вплинути на інтеграцію України у ЄС та НАТО.
Угорщина
США
переговори з РФ
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