Угорщина перетворилась на сателіта РФ у ЄС, - нардеп Княжицький
Народний депутат Микола Княжицький вважає, що позиція Угорщини щодо співпраці України з НАТО не стане ключовим чинником щодо майбутньої євроінтеграції нашої держави
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".
"Очевидно, що Угорщина перетворилась на сателіта РФ у Європейському Союзі. Це дуже прикро. Проте, як це не дивно, Угорщина є демократичною країною. Тому ми сподіваємось, що шляхом демократії той уряд, який намагається забути свою власну історію, буде приречений на політичну поразку", - пояснив Княжицький.
Народний депутат зауважив, що Угорщина продовжує підігравати російським наративам не лише щодо України.
"Угорщина блокує співпрацю з НАТО не лише України, а й ряду європейських країн. Ми чудово памʼятаємо, які гострі дискусії йшли навколо вступу до НАТО Швеції й Фінляндії. Очевидно, що ці фактори потрібно враховувати. Однак не думаю, що ці чинники будуть ключовими у нашому майбутньому", - наголосив він.
- 20 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що місце України - в НАТО і Альянс зробить все можливе, аби допомогти нашій державі стати його членом. Генсек також наголосив на "довгостроковій відданості НАТО".
- Прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану не сподобалася заява генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга щодо перспективи вступу України в Альянс
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