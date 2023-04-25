Угорщина перетворилась на сателіта РФ у ЄС, - нардеп Княжицький

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Очевидно, що Угорщина перетворилась на сателіта РФ у Європейському Союзі. Це дуже прикро. Проте, як це не дивно, Угорщина є демократичною країною. Тому ми сподіваємось, що шляхом демократії той уряд, який намагається забути свою власну історію, буде приречений на політичну поразку", - пояснив Княжицький.

Народний депутат зауважив, що Угорщина продовжує підігравати російським наративам не лише щодо України.

"Угорщина блокує співпрацю з НАТО не лише України, а й ряду європейських країн. Ми чудово памʼятаємо, які гострі дискусії йшли навколо вступу до НАТО Швеції й Фінляндії. Очевидно, що ці фактори потрібно враховувати. Однак не думаю, що ці чинники будуть ключовими у нашому майбутньому", - наголосив він.