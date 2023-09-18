У США розшукують винищувач F-35, який зник після аварії: пілот катапультувався
Військові Сполучених Штатів Америки просять допомоги у населення розшукати зниклий винищувач F-35 після аварії, яка змусила пілота катапультуватися
Про це інформує The Guardian.
У переддень 18 вересня пілот Корпусу морської піхоти успішно вибрався з літака F-35B Lightning II над Північним Чарльстоном після так званої аварії. За даними американських військових, винищувач міг упасти близько двох озер на півночі від міста.
Причини, через які пілоту довелось катапультуватися, поки що невідомі, триває слідство. Його госпіталізували до медзакладу.
Пілот, який летів на іншому F-35, безпечно повернувся на об’єднану базу Чарльстон. Обидва літаки та пілоти належали до 501-ї навчальної винищувальної ескадрильї морської піхоти, яка розташована в Бофорті, близько атлантичного узбережжя Південної Кароліни.
Ця подія розгнівала місцеву конгресменку Ненсі Мейс.
"Як, чорт забирай, можна втратити F-35? Чому немає пристрою стеження, а ми просимо громадськість: знайти літак та здати його?" – заявила вона.
Довідка: F-35 Lightning - це багатофункціональний винищувач-бомбардувальник п'ятого покоління. Він відомий своєю непомітністю. Сполучені Штати продають ці літаки лише найближчим союзникам, до яких входять Австралія, Японія, Південна Корея та Сінгапур.
- Раніше Пентагон уклав контракт з Lockheed Martin на 126 літаків F-35.
- 30 червня американський державний департамент схвалив продаж винищувачів F-35, боєприпасів і супутнього обладнання Чехії в рамках угоди на суму до $5,62 млрд.
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