У США трьом провідним російським авіакомпаніям відмовлено у експортних привілеях
У п'ятницю, 24 червня, міністерство торгівлі США відмовило трьом російським авіакомпаніям у експортних привілеях
Про це повідомляє SkyNews.
Відмови на експорт було вжито щодо авіакомпаній Nordwind Airlines, Pobeda Airline і S7 Airlines. Вони видані на шість місяців і можуть бути поновлені, повідомляє відомство.
У повідомленні міністерства йдеться, що авіакомпанії порушили експортний контроль, встановлений після вторгнення Росії в Україну.
- Нагадаємо, що проти авіагалузі у Росії введено дуже жорсткі санкції: для них закрили небо більшість світових держав, а лізингодавці, в основному з Ірландії та Бермудів, висунули вимогу повернути усі літаки їх власникам. Також ці літаки позбавили сертифікатів льотної безпеки. У Росії намагаються обійти обмеження і фактично починають піратське захоплення бортів. Також поспіхом перереєстровують їх у своєму реєстрі. Проте це не позбавляє впливу санкцій. Отже, на цей момент російські авіакомпанії можуть літати хіба всередині країни та у декілька "дружніх" держав і то до того часу, поки літаки перебувають у придатному технічному стані, оскільки ні ремонту, ні запчастин іноземні компанії їм постачати не будуть. Провідні авіабудівники теж приєднались до санкцій.
- Мінтранс РФ мусив визнати, що авіаринок Росії цьогоріч очікує падіння пасажиропотоку ще на 20% від рівня кризового 2021 року, а у порівнянні з "золотим" 2019-м – більше як на 30%.
- Також напередодні стало відомо, що у Росії суттєві проблеми з безпекою польотів. Вона може опинитись в "списку небезпеки" поруч з Еритреєю та Бутаном. Якщо до 14 вересня авіаційна влада РФ не усуне проблеми, то список буде офіційно оприлюднено, а навпроти Росії встановлять червоний прапорець, що свідчить про небезпеку пасажирських польотів
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