Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер.

На прохання прокоментувати повідомлення про запобігання замаху на президента України, він відповів: "Я бачив ці звіти. У мене немає до них конкретних коментарів. Я б, очевидно, посилався на Україну, щоб говорити про це детальніше. Але, очевидно, ми спостерігаємо шпигунську та розвідувальну активність Росії в Україні впродовж певного часу".

Міллер додав, що американці повною мірою підтримують загальні зусилля України щодо притягнення людей до відповідальності за подібні дії.

Затримання жінки, яка збирала розвіддані про візит Зеленського на Миколаївщину для спецслужб РФ

Зазначимо, 27 липня Зеленський відвідував Миколаївську область, зокрема, він був в місті Очаків.

Вже 7 серпня Служба безпеки України затримала й оголосила про підозру мешканці Миколаївщини, яка напередодні робочої поїздки президента України Володимира Зеленського збирала розвіддані про запланований візит для спецслужб РФ. За даними слідства, зловмисницею виявилась мешканка Очакова - колишня продавчиня у крамниці на території однієї із військових частин регіону.

Зазначається, що насамперед підозрювана намагалася встановити час та перелік локацій орієнтовного маршруту президента Зеленського на території області. Також серед її цілей було виявлення локації систем радіоелектронної боротьби та складів з боєприпасами ЗСУ в районі Очакова. Натомість росіяни планували використати цю інформацію для підготовки нового масованого повітряного удару по Миколаївщині.