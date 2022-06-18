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У США вперше за кілька місяців знизиться ціна на бензин

18 червня, 2022 субота
03:20
Світ

Ціни на бензин у Сполучених Штатах уперше за понад два місяці підуть униз

Про це повідомляє CBS News

"Американські автолюбителі можуть очікувати незначного полегшення, оскільки на ціни на бензин очікує перше тижневе падіння за понад два місяці, на тлі зниження цін на нафту та спаду споживчого попиту", – йдеться в матеріалі.

За даними автоклубу AAA, середня ціна в США за галон бензину в п'ятницю становила  $5, тоді як у вівторок сягнула рекордної вартості – 5,02 долара за галон. Це – перше падіння ціни за останні 9 тижнів. 

"Якщо тенденції не зміняться, то, зважаючи на ситуацію на ринку, впродовж наступних тижнів ціна може впасти до $4,75, а то й $4,55 за галон", – зазначив аналітик GasBuddy Патрік Де Гаан.

CBS відзначає, що Білий дім зараз прагне знизити ціну на пальне. Для того адміністрація Байдена намагається сприяти збільшенню виробництва в США, але це, на думку аналітиків, не принесе негайного полегшення.

Міністр енергетики США Дженніфер Ґранхольм заявила, що Вашингтон працює над тим, "щоб полегшити економічний біль, спричинений високими цінами на бензин". Так уряд США використовує щодня близько 1 млн барелів на день зі Стратегічного нафтового резерву. 
  • Нагадаємо, 17 червня Норвегія запровадила нафтове ембарго проти Росії.
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Новини
Економіка
ціна на нафту
США
ціна на бензин
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