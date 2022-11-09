Про це повідомили у BBC.

"Явка виборців у США під час цьогорічних проміжних виборів була другою за показником за понад 50 років, але нижчою, ніж на останніх проміжних виборах у 2018 році", - йдеться в матеріалі.

Зазначається, що голосувати прийшли менше половини виборців, які мають право голосу.

Відомо, що нині оголошуються результати проміжних виборів у США. Наразі в палаті представників на проміжних виборах у США лідирує Республіканська партія. За попередніми даними, до палати представників станом на 14:43 (за Києвом) проходять 199 республіканців і 173 демократів. Загальна кількість місць у палаті представників - 435.

Нині йде боротьба в Сенаті. Якщо демократи втратять контроль, республіканці зможуть заблокувати порядок денний президента Джо Байдена. Відомо, що станом на 14:43 за Києвом до Сенату проходять 47 республіканців і 46 демократів.

Одна з ключових гонок за контроль над Сенатом відбувається в Неваді. Там сенатор-демократ Кетрін Кортес Масто з невеликим відривом відставала від свого опонента-республіканця Адама Лаксальта.

Офіційні органи штату прогнозують, що остаточний результат може тривати кілька днів, оскільки вони завалені тисячами бюлетенів, надісланих поштою, і для їх підрахунку знадобиться час.

8 листопада у США розпочалися проміжні вибори до конгресу. Напередодні Джо Байден попередив, що перемога республіканців може послабити демократичні інститути країни. Водночас колишній президент Дональд Трамп натякнув, що наступного тижня зробить "велику заяву".

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