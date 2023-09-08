У США за шахрайство у $100 млн засудили росіянина, який пов'язаний із Кремлем

Про це пише Associated Press.

Зазначається, що Клюшин раніше керував московською інформаційною компанією, яка працювала на найвищі посади російського уряду. За словами американської прокуратури, серед клієнтів компанії були адміністрація президента Росії Володимира Путіна та міністерство оборони.

Він був засуджений у лютому 2023 року за звинуваченнями, включаючи шахрайство з електронною поштою та шахрайство з цінними паперами, після двотижневого судового розгляду у федеральному суді в Бостоні.

Влада стверджує, що він особисто поклав у свою кишеню понад 33 мільйони доларів у рамках схеми, яка передбачала злам комп’ютерних систем для викрадення звітності про прибутки сотень компаній, включаючи Microsoft і Tesla. А потім використав цю інсайдерську інформацію для укладення прибуткових угод.

42-річного Клюшина арештували у 2021 році у Швейцарії. Після відбуття тюремного покарання його, ймовірно, депортують до Росії. Наразі він перебуває у США.