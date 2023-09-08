У США за шахрайство у $100 млн засудили росіянина, який пов'язаний із Кремлем
У Сполучених Штатах засудили до 9 років ув’язнення російського бізнесмена Владислава Клюшина за шахрайство на фондовому ринку на суму майже 100 мільйонів доларів
Про це пише Associated Press.
Зазначається, що Клюшин раніше керував московською інформаційною компанією, яка працювала на найвищі посади російського уряду. За словами американської прокуратури, серед клієнтів компанії були адміністрація президента Росії Володимира Путіна та міністерство оборони.
Він був засуджений у лютому 2023 року за звинуваченнями, включаючи шахрайство з електронною поштою та шахрайство з цінними паперами, після двотижневого судового розгляду у федеральному суді в Бостоні.
Влада стверджує, що він особисто поклав у свою кишеню понад 33 мільйони доларів у рамках схеми, яка передбачала злам комп’ютерних систем для викрадення звітності про прибутки сотень компаній, включаючи Microsoft і Tesla. А потім використав цю інсайдерську інформацію для укладення прибуткових угод.
42-річного Клюшина арештували у 2021 році у Швейцарії. Після відбуття тюремного покарання його, ймовірно, депортують до Росії. Наразі він перебуває у США.
- Фотокореспондента Сай Зау Тайке, який працює для незалежного видання Myanmar Now, влада М'янмі засудила до 20 років ув'язнення за висвітлення наслідків циклону Мокко.
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