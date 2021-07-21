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У США засудили російського хакера, який поширював мільярди спам-повідомлень

21 липня, 2021 середа
07:38
Світ Російські хакери

Окружний суд в американському штаті Коннектикут засудив російського хакера Петра Левашова до 33 місяців позбавлення свободи, які він вже відбув до моменту винесення вердикту

Про це повідомляє DW.

Левашов був затриманий в 2017 році у Барселоні на підставі міжнародного ордера, виданого Інтерполом, і пізніше виданий в США.

У 2018 році Левашов визнав себе винним за кількома пунктами звинувачення, пов'язаними з його багаторічною діяльністю по управлінню ботнетами Storm Worm, Waledac і Kelihos, здатними поширювати мільярди спаму щодня.

Прокуратура просила призначити для Левашова покарання не менше 12 років позбавлення волі, проте суддя визнав, що фінансова шкода від дій хакера була перебільшена в обвинуваченні, хоча він і скоював серйозні злочини.

Левашов також засуджений до трьох років обмеження свободи, під час яких за його комп'ютерною діяльністю вестиметься спостереження. Крім того, він повинен буде виплатити штраф, але ухвала про це буде винесена через 90 днів, коли суд отримає інформацію про його фінансове положення.

За даними Мінюсту США, кіберзлочини Левашова здійснювалися як мінімум з 2010 року. Серед спаму, що розсилається, зокрема, була реклама підробних ліків. Ботнет Kelihos також міг встановлювати на комп'ютери шкідливе програмне забезпечення, яке перехоплювало паролі від банківських рахунків користувачів.

Британський сайт Spamhaus, що відстежує поширення спаму, віддав Левашову сьоме місце в топ-10 світових спамерів.

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суд
хакери
спам
росіяни
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