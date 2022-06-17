Про це повідомляє Reuters.

За даними американського слідства, ботнет скомпрометував мільйони пристроїв по всьому світу – від інтелектуальних систем відкривання гаражних воріт і маршрутизаторів до мобільних пристроїв на ОС Android і звичайних комп'ютерів.

Вартість доступу до них варіювалася від $30 до $200 залежно від кількості проксі.

Вони використовувалися кіберзлочинцями для маскування джерела трафіку під час нападів на державні та приватні організації у США, тому справою зацікавилися у ФБР.

Зазначається, що у 2017 році детективи в рамках контрольної закупівлі встановили близько 325 000 скомпрометованих пристроїв, багато з яких знаходились в районі Сан-Дієго. Вивчивши їх, ФБР встановило, що ботнет RSocks компрометував пристрої методом "грубої сили", його сервери підтримували постійне підключення до "зараженого" пристрою.

У ході слідства було встановлено кілька жертв ботнета на території США, серед них – університет, готель, телестудія, виробник електроніки, приватні особи.

В рамках спеціальної операції ФБР США разом із правоохоронними органами Німеччини, Нідерландів та Великої Британії демонтували інфраструктуру мережі.

На сайті RSocks.net встановлено заглушку з написом "Цей сайт заблоковано ФБР".

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