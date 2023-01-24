У США заявили, що використають всі можливі інструменти, аби протистояти ПВК Вагнера
Речник Держдепу США Нед Прайс заявив, що країна використає усі доступні інструменти для переслідування ПВК Вагнера, аби протистояти її діям як в Україні, так і за її межами
Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на власного кореспондента.
"Ми використовуватимемо всі відповідні інструменти для переслідування групи "Вагнера", щоби протистояти її дестабілізаційним діям, її дестабілізаційному впливу як в українському контексті, так і в ширшому", - сказав він.
Речник також зазначив, що США разом із союзниками й партнерами переслідуватимуть тих, хто допомагає Росії зброєю та обладнанням для членів ПВК.
- США передали в Комітет Радбезу ООН з питань санкцій проти КНДР докази постачань північнокорейським режимом зброї російській ПВК Вагнера для застосування у війні проти України.
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