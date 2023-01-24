У США заявили, що використають всі можливі інструменти, аби протистояти ПВК Вагнера

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на власного кореспондента.

"Ми використовуватимемо всі відповідні інструменти для переслідування групи "Вагнера", щоби протистояти її дестабілізаційним діям, її дестабілізаційному впливу як в українському контексті, так і в ширшому", - сказав він.

Речник також зазначив, що США разом із союзниками й партнерами переслідуватимуть тих, хто допомагає Росії зброєю та обладнанням для членів ПВК.

США передали в Комітет Радбезу ООН з питань санкцій проти КНДР докази постачань північнокорейським режимом зброї російській ПВК Вагнера для застосування у війні проти України.

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