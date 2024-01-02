У США зійшов з рейок і загорівся потяг: постраждали 9 людей
Уранці понеділка, 1 січня, у штаті Каліфорнія між станціями Орінда і Лафайєт зійшов з рейок і загорівся потяг регіонального метрополітену BART, унаслідок чого щонайменше дев'ять людей отримали поранення
Про це пише CBS News.
Зазначається, що аварія сталася близько 09:20 за місцевим часом. Потяг, що прямував на схід, частково зійшов з рейок неподалік станції Орінда.
Після сходження з рейок два вагони загорілися, тому пасажири були змушені евакуюватися з палаючих вагонів.
Незадовго до інциденту американський центр управління операціями наказав машиністу потяга вручну вирівняти маршрут на перегоні, оскільки комп'ютер не зміг зробити це через проблему з сигналізацією. Сходження з рейок сталося під час ручного керування потягом.
Пасажири одного вагона розповіли, що після сходження з рейок вони були змушені вискочити з одного кінця і бігти по колії далі від пожежі, яка виникнула під вагоном.
Через інцидент станції Orinda і Lafayette закрили, а пасажирам жовтої лінії порекомендували шукати альтернативний транспорт.
Що стало причиною сходження поїзда з рейок, поки що невідомо. У BART наголосили, що подробиці аварії ще з’ясовуються.
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