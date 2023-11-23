У США зійшов з рейок і загорівся потяг з хімікатами: влада оголосила евакуацію

Місцева влада наголошує на необхідності евакуації населення, передає CNN.

"Щонайменше 16 вагонів зійшли з рейок на півночі від містечка Лівінгстон (штат Кентукі), у тому числі два вагони з рідкою сіркою, пошкоджені та втратили частину свого вмісту», - йдеться у повідомленні.

При цьому уточнюється, що сірчиста сполука, яка була у цистернах, зайнялася після аварії. Внаслідок пожежі виділяється діоксид сірки, шкідливий для людей. Пожежні бригади працюють на місці аварії та частково загасили вогонь.

Місцева влада закликала евакуюватися людей у центральному Кентукі безпосередньо в День подяки.

Агентство з охорони навколишнього середовища контролює рівень діоксиду сірки в окрузі.