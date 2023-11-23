У США зійшов з рейок і загорівся потяг з хімікатами: влада оголосила евакуацію
У штаті Кентукі (США) вантажний потяг зійшов з рейок, у результаті стався витік рідкої сірки, яка спалахнула після аварії
Місцева влада наголошує на необхідності евакуації населення, передає CNN.
"Щонайменше 16 вагонів зійшли з рейок на півночі від містечка Лівінгстон (штат Кентукі), у тому числі два вагони з рідкою сіркою, пошкоджені та втратили частину свого вмісту», - йдеться у повідомленні.
При цьому уточнюється, що сірчиста сполука, яка була у цистернах, зайнялася після аварії. Внаслідок пожежі виділяється діоксид сірки, шкідливий для людей. Пожежні бригади працюють на місці аварії та частково загасили вогонь.
Місцева влада закликала евакуюватися людей у центральному Кентукі безпосередньо в День подяки.
Агентство з охорони навколишнього середовища контролює рівень діоксиду сірки в окрузі.
- Напередодні два потяги, один з яких пасажирський, зіткнулися в Ульянівській області РФ – внаслідок зіткнення постраждали щонайменше 25 людей.
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