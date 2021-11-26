У Стамбулі Вселенський Патріарх відслужить літургію та панахиду за жертвами Голодоморів в Україні
У суботу, 27 листопада, у День пам'яті жертв Голодоморів Вселенський Патріарх Варфоломій відслужить літургію та панахиду у Стамбулі
Про це повідомляє Укрінформ.
Божественна літургія та панахида за жертвами Голодоморів запланована на 9:00 у головному соборі Вселенського Патріархату - храмі Святого Георгія.
Її проведе особисто Вселенський Патріарх Варфоломій.
У попередні роки богослужіння до Дня пам'яті жертв Голодоморів проходили у церкві Святого Миколая на Фанарі. У 2021 році літургія вперше відбудеться у головному соборі Вселенського Патріархату.
Щороку у четверту суботу листопада в Україні вшановують пам'ять жертв голодоморів. У ХХ столітті українці пережили їх тричі: у 1921-1923 рр., 1932-1933 рр. і 1946-1947 рр. Наймасштабнішим за кількістю людських жертв був голодомор 1932-1933 років.
- Нагадаємо, раніше у центрі Вашингтона відкрили виставку "Голодомор очима українських художників".
- Президент США Джо Байден віддав шану пам'яті жертвам Голодомору.
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