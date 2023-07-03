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У ставку-охолоджувачі ЗАЕС незначне зниження рівня води, але ситуація стабільна, - Енергоатом

3 липня, 2023 понедiлок
08:37
Війна з Росією ЗАЕС

У ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС станом на 3 липня спостерігається незначне зниження рівня води, проте ситуація є стабільною і під контролем

Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом".

"Попри підрив російськими окупантами греблі Каховської ГЕС, ситуація залишається стабільною та контрольованою. Станом на 06:00 3 липня фіксується незначне зниження рівня води у ставку-охолоджувачі. Наразі він становить 16,56 м", - йдеться у повідомленні.

Рівень води в каналі ТЕС, який використовується для живлення ставка ЗАЕС за необхідності, становить 11,15 метра. Важливо зазначити, що в останній час рівень води в каналі залишається стабільним і не відчуває значних знижень. Його показники вже не залежать від Каховського водосховища.

в Енергоатомі нагадують, що енергоблоки ЗАЕС не працюють з вересня 2022 року, тож відтоді активного випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається.

Ситуація на ЗАЕС

Росіяни окупували Запорізьку АЕС наприкінці лютого 2022 року. Відтоді там постійно перебуває особовий склад і військова техніка, яку загарбники зберігають у машинних залах і час від часу виводять на позиції для обстрілу територій Нікопольського району Дніпропетровської області, розташованих по той бік Каховського водосховища.

На станції працює моніторингова місія МАГАТЕ, яка має стежити за тим, аби АЕС не використовували як військову базу, не атакували станцію та не вели вогонь з неї, а також не переривали зовнішні джерела електропостачання. Однак знеструмлення на АЕС відбуваються постійно. Ще з минулого року окупанти почали завозити на ЗАЕС вибухівку.

Про те, що росіяни розмістили в приміщенні турбінного відділення четвертого енергоблока окупованої Запорізької АЕС вибухівку, стало відомо в травні 2023 року. Також окупанти майже повністю знищили систему аварійної готовності й реагування на атомній станції.

22 червня гендиректор МАГАТЕ Гроссі після відвідин ЗАЕС сказав, що обстановка там є вкрай нестабільною. Цього ж дня президент Володимир Зеленський заявив, що розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на тимчасово окупованій ЗАЕС, який спричинить викид радіації.

Згодом начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що Росія завершила підготовку до теракту на Запорізькій атомній електростанції.

29 червня в Україні стартували масштабні навчання на випадок можливого теракту на Запорізькій АЕС. Екстрені служби відпрацьовуватимуть алгоритм дій у 4 областях.

30 червня ГУР повідомило, що окупанти поступово покидають ЗАЕС, рекомендації про евакуацію отримали також українські працівники, які підписали контракт з Росатомом. Окрім того, персонал станції отримав наказ у будь-якій аварійній ситуації звинувачувати Україну.

Своєю чергою головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що контрнаступ ЗСУ та процес повернення Україною контролю над ЗАЕС триватиме навіть попри ядерний шантаж росіян.

Суспільство
Запорізька область
Запорізька АЕС
Каховська ГЕС
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