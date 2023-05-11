Про це повідомили у КМДА.

"Рух поїздів зеленою лінією здійснюється від станції "Дорогожичі" до станції "Червоний хутір". Фахівці на місці усувають проблему", - ідеться у повідомленні.

Зазначено, що станція "Сирець" тимчасово зачинена для пасажирів на вхід та вихід. Про відновлення роботи у звичайному режимі буде повідомлено додатково.