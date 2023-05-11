У столичному метро закрили станцію "Сирець" через технічну несправність
У метро технічна несправність поїзда на перегоні зеленої гілки між станціями "Сирець" - "Дорогожичі". Там зупинився поїзд
Про це повідомили у КМДА.
"Рух поїздів зеленою лінією здійснюється від станції "Дорогожичі" до станції "Червоний хутір". Фахівці на місці усувають проблему", - ідеться у повідомленні.
Зазначено, що станція "Сирець" тимчасово зачинена для пасажирів на вхід та вихід. Про відновлення роботи у звичайному режимі буде повідомлено додатково.
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