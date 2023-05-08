Вулицю в центрі Києва пропонують перейменувати на честь загиблого комбата Да Вінчі
Акторка театру та кіно Ада Роговцева запропонувала перейменувати вулицю Німанську в центрі Києва на честь загиблого 7 березня українського захисника Дмитра Коцюбайла
Відповідна петиція до Київської міської ради з'явилася на сайті.
"Вулиця Німанська в Печерському районі міста Києва названа на честь річки Німан, що протікає Калінінградською областю Росії. Російські топоніми не повинні бути присутні в міському просторі столиці України. Київ має вшановувати Героїв, які жертвували життям за Незалежність України. Я пропоную перейменувати вулицю Німанську на честь легендарного комбата 67-ї окремої механізованої бригади, керівника батальйону "Вовки Да Вінчі" Дмитра Коцюбайла Да Вінчі", – пише Роговцева.
Авторка наголосила, що Коцюбайло – Герой України, перший доброволець, який отримав це звання прижиттєво. У 18 років Дмитро вступив на фронт, пройшов найгарячіші точки війни проти РФ у складі Добровольчого українського корпусу "Правий сектор". З 2014-го року командував взводом добровольців, з 2015-го – ротою. Отримав поранення в Пісках, але через 3 місяці повернувся на фронт. З березня 2016-го, у віці 20 років, став командиром 1-ї окремої штурмової роти "Вовки Да Вінчі" ДУК ПС.
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Зустрічав повномасштабне вторгнення РФ також на передовій. Командував батальйоном у багатьох найгарячіших точках: Пологи, Новий Биков, Сєверодонецьк, Лисичанськ, Серебрянка, Бахмут, Балаклія, Куп'янськ та багато інших.
Нині петиція зібрала понад 6 тис., обов'язкових для розгляду міською владою.
"Да Вінчі став символом хоробрості та боротьби за Україну, сучасним національним героєм", - наголосила авторка.
Довідка. Дмитро Коцюбайло народився 1 листопада 1995 року в селі Задністрянському Івано-Франківської області. Брав участь в Революції гідності. Учасник російсько-української війни, зокрема - командир взводу добровольців (2014) та роти (2015). У 2014 році отримав важке поранення в Пісках Донецької области: в обличчя прилетів уламок снаряда, розірвавши губу та вибивши зуб. Іншим уламком були пошкоджені ребра, перебита ключиця, де медикам довелося встановлювати скріплювальну пластину. Через 3 місяці, після одужання, повернувся на фронт.
Брав участь у визволенні Карлівки, селища Піски, Авдіївки, а також у боях під Степанівкою, Савур-Могилою, Старогнатівкою. 17 березня 2016 року призначений командиром 1-шої окремої штурмової роти "Вовки Да Вінчі" ДУК ПС, переформатованої в батальйон.
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- Французький вуличний художник Крістіан Гемі, відомий як С215, намалював портрети Дмитра Коцюбайла на псевдо Да Вінчі на Київщині.
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