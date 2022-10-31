У столичному метро збільшать інтервали руху поїздів

Про це інформує в телеграмі Київська міська державна адміністрація.

Від завтра у пікові години інтервали між поїздами становитимуть 4-5 хвилин, а в між пік - 8-10 хвилин.

"Фахівці постійно здійснюють моніторинг пасажиропотоків на станціях київського метро. Відповідно до цих показників відрегулювали графіки руху і збільшили інтервали між поїздами. Дуже важливо, що такий режим роботи метро дасть змогу більш заощадливо споживати електроенергію", - наголосили у відомстві.

У пресслужбі наголосили, що пріоритетним є безпека жителів, тому належний рівень освітлення залишається у всіх пасажирських зонах метро.

Від 17 жовтня у Харкові всі лінії метрополітену зупинилася через технічні негаразди, імовірно через зниження напруги.

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