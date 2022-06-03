У столиці Болгарії створили інсталяцію до 100 днів війни в Україні

Про це повідомили у посольстві України в Болгарії.

"Сьогодні зранку на площі перед Міською бібліотекою у Софії розгорнуто 100-метрову синю стрічку, обрамлену сотнею жовтих троянд, з приводу ста днів брутальної агресії Росії проти України. Пам'ять тисячі загиблих вшанували посол Віталій Москаленко та заступник мера Софії Мирослав Боршош", - йдеться у повідомленні.

Впродовж дня всі охочі можуть покласти квіти на знак солідарності та підтримки України.

Станом на 12 травня Болгарія очолила список країн ЄС за кількістю зареєстрованих українських біженців зі статусом тимчасового захисту.

3 червня у країні заявили, що Болгарія ніколи більше не буде вести переговори з російським енергетичним гігантом "Газпром".

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