У столиці Болгарії створили інсталяцію до 100 днів війни в Україні
3 червня у Софії розгорнули 100-метрову синю стрічку з сотнею жовтих троянд. Так висловили підтримку Україні з нагоди 100 днів повномасштабної війни та вшанували пам’ять загиблих
Про це повідомили у посольстві України в Болгарії.
"Сьогодні зранку на площі перед Міською бібліотекою у Софії розгорнуто 100-метрову синю стрічку, обрамлену сотнею жовтих троянд, з приводу ста днів брутальної агресії Росії проти України. Пам'ять тисячі загиблих вшанували посол Віталій Москаленко та заступник мера Софії Мирослав Боршош", - йдеться у повідомленні.
Впродовж дня всі охочі можуть покласти квіти на знак солідарності та підтримки України.
- Станом на 12 травня Болгарія очолила список країн ЄС за кількістю зареєстрованих українських біженців зі статусом тимчасового захисту.
- 3 червня у країні заявили, що Болгарія ніколи більше не буде вести переговори з російським енергетичним гігантом "Газпром".
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.2
Купівля 34.2Продаж 35.36
-
EUR
Купівля 36.15Продаж 37.73
- Актуальне
- Важливе